Potsdam West

An der Havelwelle in Potsdam West ist am Dienstagmorgen eine Leiche aus dem Wasser geborgen worden. Um 6.30 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen informiert, dass sich eine leblose Person in der Havel befindet. Nach der Bergung konnte ein Notarzt nur noch den Tod des bislang unbekannten Mannes feststellen.

Handelt es sich um den vermissten 22-Jährigen?

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, bei dem auch geprüft wird, ob es sich um einen seit Freitag vermissten 22-Jährigen handelt. Hinweise auf das Einwirken Dritter liegen derzeit nicht vor. Von dem vermissten waren am Freitagvormittag auf einer Bank am Havelufer nur die persönliche Sachen wie Schlüssel, Badelatschen, Jacke und ein Mobiltelefon gefunden worden. Polizisten suchten die Wohnung des Mannes auf, traf jedoch niemand an.

Suche mit Tauchern war erfolglos geblieben

Nach Würdigung der Gesamtumstände galt der Mann damit polizeilich als vermisst. Zur Suche nach ihm war am Samstag die Havel im Bereich des Fundortes abgesucht worden. Hierbei kam die Wasserschutzpolizei zum Einsatz. Unterstützt wurde die Polizei durch Taucher der Feuerwehr. Diese Suche blieb erfolglos.

Von MAZonline