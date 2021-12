Potsdam

Der Strafprozess gegen die Potsdamerin, die vor 21 Jahren ein Neugeborenes getötet haben soll, geht aller Voraussicht nach in die Verlängerung. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Potsdam hat den achten Verhandlungstag am Freitag, für den die Plädoyers vorgesehen waren, kurzerhand gestrichen und eine wegweisende Entscheidung getroffen: Für die kommende Sitzung am 8. Dezember soll nun noch einmal der Ex-Ehemann der Angeklagten vorgeladen werden. Ob an diesem Tag dann auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung ihre Schlussvorträge halten werden und zudem das Urteil fällt, ist fraglich. Mit weiteren Verhandlungstagen ist zu rechnen.

Klaus St. (67) hatte im Jahr 2017 die Ermittlungen gegen seine heute von ihm geschiedene Frau ausgelöst und im Prozess als Hauptbelastungszeuge ausgesagt. Er hatte dem Gericht geschildert, dass er an einem Tag früher als sonst von der Arbeit nach Hause gekommen und seine Frau im Badezimmer angetroffen habe, wo sie kurz zuvor ein Kind zur Welt gebracht habe – er habe die Leiche des Neugeborenen in einer Tüte entdeckt und in den Hausmüll geworfen. Klaus St. geht davon aus, dass seine Frau das Kind erstochen hat. Dem gemeinsamen Sohn hatte er hingegen erzählt, sie habe das Kind ertränkt.

Landgericht Potsdam mit weiteren Anträgen der Verteidigung befasst

Der Verteidiger der Angeklagten hatte beantragt, die Aussagetüchtigkeit und Glaubwürdigkeit des Zeugen gutachterlich untersuchen zu lassen. Er argumentiert damit, dass Klaus St. unter einer beginnenden Demenz, einer Intelligenzminderung und unter jahrzehntelangem Alkoholkonsum leide.

Das Gericht wies diesen Antrag wie auch ein gutes Dutzend anderer Anträge des Verteidigers ab. Allerdings muss die Kammer noch über zehn weitere Anträge, die der Verteidiger am vergangenen Verhandlungstag gestellt hat, befinden. Darin lehnt er etwa die mit dem Prozess betrauten Sachverständigen ab.

Angeklagte widerspricht dem Ex – und sich selbst

Marina S. hatte sich im Prozess die längste Zeit nicht geäußert, nicht einmal zu ihrer Biografie. Am vierten Verhandlungstag ergriff sie zwar das Wort, trug aber lediglich eine mit ihrem Rechtsbeistand abgestimmte sehr knappe Erklärung vor: „Der Vorwurf der Anklage ist haltlos: Es ist unwahr, dass ich ein Kind erstochen hätte“. Erst am siebten Verhandlungstag brach sie ihr Schweigen und räumte ein, nach einer einmaligen Liaison schwanger geworden zu sein. Sie habe das Kind allein zu Hause in der Badewanne zur Welt gebracht – eine Art Sturzgeburt. Zunächst sagte Marina S., das Kind sei im Badewasser ertrunken. Auf Nachfrage gab sie an, das Kind sei eine Totgeburt gewesen. Mit der Erklärung widerspricht die Angeklagte nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem Ex-Mann. Das Gericht kann den Zeugen zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage vereidigen. Auf Meineid steht eine Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren.

Von Nadine Fabian