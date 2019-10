Bornstedt

Die Tote aus der Havel ist Britney. Wie Markus Nolte als Sprecher der Staatsanwaltschaft von Potsdam am Freitagvormittag der MAZ bestätigte, hat die Gerichtsmedizin die Identität der am Dienstag aus dem Hafen der Weißen Flotte tot geborgenen Person zweifelsfrei bestätigt: Es ist die eine Woche lang gesuchte kenianische Schülerin Britney.

„Es liegt kein Fremdverschulden vor, keine Straftat“, sagte Nolte. „Zu weiteren Auskünften ist die Staatsanwaltschaft nicht befugt.“

Die 15-Jährige war Dienstagmittag vor einer Woche von Zuhause verschwunden und folgenden Mittwoch als vermisst gemeldet worden. Man hatte sie zwei Tage lang mit Tauchern, einem Helikopter, einer Drohne und einem Spürhund an der Neuen Fahrt gesucht, einem Arm der Havel, wo in den nächtlichen Morgenstunden des Mittwoch persönliche Sachen des Mädchens auf einer Ufermauer gefunden hatten. Seit Donnerstag voriger Woche wurde nicht mehr vor Ort gesucht; die Ermittlungen konzentrierten sich auf bekannte Kontakte der Afrikanerin.

Am Dienstagnachmittag dieser Woche sah dann ein Angler am Hafen eine tote Frau an sich vorübertreiben, die schließlich durch die Feuerwehr aus dem Wasser geborgen wurde. Weil sie die Kleidung der Vermissten trug, galt schon da als sicher, dass es Britney war.

Zur eigentlichen Todesursache wollte der Staatsanwalt noch nichts sagen; allerdings wird eine Gewalttat ausgeschlossen.

Von Rainer Schüler