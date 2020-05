So lief der erste Tag der Hotel-Öffnungen in Potsdam

Potsdam

Bettina Schütt steht im menschenleeren Foyer ihres Hotels und lauscht. „Hören Sie die Musik?“ fragt sie. Tatsächlich dudelt leise, unaufgeregte Lounge-Musik aus den Lautsprechern. „Normalerweise sind hier so viele Menschen, dass man davon gar nichts mitbekommt“, sagt Bettina Schütt. Bis in der Eingangshalle wieder so viele Gäste wie vor der Corona-Krise mit ihren Rollkoffern ein- und ausgehen, wird es wohl noch ein bisschen dauern.

Wie alle anderen Brandenburger Hotels und Pensionen darf die Managerin des Dorint Hotels Sanssouci Potsdam/ Berlin seit Montag wieder touristische Gäste begrüßen. Davon ist am ersten Tag jedoch noch nicht viel zu spüren. Die Abstandsmarkierungen, die auf dem Boden vor der Rezeption und vor dem Speisesaal angebracht sind, wirken in den leeren Räumen ein wenig überflüssig.

Anzeige

Spätestens zum Pfingstwochenende wird das Hotel in der Jägerallee sie jedoch brauchen. Dann soll immerhin die Hälfte aller 309 Zimmer ausgebucht sein. In den vergangenen Wochen seien es durchschnittlich nur 25 Zimmer pro Tag belegt gewesen, jetzt immerhin 60, erzählt die Hoteldirektorin. „Für uns ist das immer noch sehr, sehr wenig“, sagt sie. „Wir freuen uns über jeden einzelnen Gast.“

Weitere MAZ+ Artikel

Schönste Jahreszeit für einen Potsdam-Besuch

Die Corona-Pandemie habe Potsdams Tourismusbranche hart getroffen, erklärte die städtische Gesellschaft Potsdam Marketing und Service (PMSG). Umso größer sei die Freude bei Hoteliers und Campingplatzbetreibern, nun wieder Touristen beherbergen zu dürfen.

„Es ist die schönste Jahreszeit, um Potsdam zu besuchen“, sagte der PMSG-Geschäftsführer Raimund Jennert am Freitag. Die Landeshauptstadt profitiere von der abwechslungsreichen Landschaft, den Seen und Parks. „Wer die Natur liebt und ein reiches kulturelles Angebot zu schätzen weiß, der wird in Potsdam eine sehr entspannte und schöne Auszeit verbringen.“

Der Hotelier Jochen Swoboda vom Seminaris Avendi Hotel am Griebnitzsee äußerte sich ähnlich euphorisch: „Wir ziehen alle an einem Strang und engagieren uns mit voller Kraft dafür, auch in einer so außergewöhnlichen Zeit und unter teilweise noch herausfordernden Bedingungen für unsere Gäste da zu sein“, teilte Swoboda mit.

Leere Lobby im Potsdamer Dorint Hotel in der Jägerallee: Die Touristen lassen noch auf sich warten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Leere Säle, dunkle Räume

Allen Standortvorteilen und der Vorfreude zum Trotz führt Bettina Schütt am Montag durch ihr Hotel wie durch ein Geisterhaus. Sie öffnet Türen zu Veranstaltungssälen, in denen normalerweise hunderte Menschen Platz finden. Jetzt wirken die Räume verwaist. Mit 1,50 Meter Abstand zwischen allen Tischen, an denen jeweils nur ein Stuhl steht, erinnert die Sitzordnung an Abiturprüfungen.

14 Stück gibt es von diesen Seminarräumen, die in Vor-Krisenzeiten einen großen Teil des Umsatzes ausmachten. Bis auf einige wenige Seminare von sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen darf hier seit Monaten nichts mehr stattfinden. „Alles zu, alles dunkel“, sagt Bettina Schütt.

Spa-Bereich auf Sparflamme

Als nächstes führt die Hotelmanagerin in den Keller, wo sich der Spa-Bereich befindet. Die Wasseroberfläche des Pools ist spiegelglatt, die Heizung hat Bettina Schütt etwas herunter drehen lassen, um Strom zu sparen. So lange die Liegen und Saunabänke leer bleiben, ist auch niemand da, der frieren könnte.

Auch die zwei Hotelbars bleiben geschlossen, ebenso wie das Frühstücksbuffet. Stattdessen wird jedem Gast oder Gästepaar ein Platz zugewiesen und das Frühstück an den Tisch gebracht. Statt 250 Plätzen kann das Hotel nur noch 138 Plätze anbieten. Das ganze Restaurant, an dessen Ein- und Ausgang Desinfektionsmittelspender warten, ist eine Einbahnstraße, die die Managerin schnellen Schrittes durchschreitet.

Im Schwimmbad des Dorint-Hotels bleiben auch in den kommenden Wochen alle Lichter aus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Entspannen und Regeln befolgen

„Natürlich wollen wir, dass die Gäste Spaß haben und sich wohlfühlen“, sagt die Hoteldirektorin. Trotzdem müssten die Hygieneregeln eingehalten werden, damit Gäste und Personal gesund bleiben. Für Hoteliers sei es ein schwieriger Spagat zwischen freundlichen Ermahnungen und gutem Service.

Am deutlichsten sei die Leere im Veranstaltungsbereich zu spüren, erzählt Bettina Schütt. Auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern sei nichts los – und das, obwohl das Telefon kaum still stehe. Momentan müsse die Hotelmanagerin alle Interessenten auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten. „Für uns wäre es das Allerwichtigste, dass der Veranstaltungsbereich wieder öffnet“, sagt sie.

Umsatzeinbrüche um 90 Prozent

Auch im Inselhotel in Potsdam-Herrmannswerder, das in den vergangenen Wochen komplett geschlossen war, setzt das Management große Hoffnungen auf die Wiederbelebung des Konferenzbereichs. Normalerweise machen Tagungen und Großveranstaltungen zwei Drittel des Umsatzes aus, erklärt der Geschäftsführer Burkhard Scholz. Zuletzt habe das Hotel Einbrüche um bis zu 90 Prozent verkraften müssen.

Selbst jetzt, wo die Touristen wieder kommen dürfen, könne von einem großen Ansturm keine Rede sein. „Die Nachfrage ist sehr verhalten“, sagt Scholz. So lange die Wellness- und Konferenzbereich noch nicht wieder freigegeben sind, würden viele Gäste ihre Reise lieber verschieben.

Für diese Woche sei die Nachfrage sogar so gering, dass sich das Inselhotel dazu entschlossen hat, erst am 29. wieder zu öffnen. Mit dieser Entscheidung ist der Manager nicht allein: Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg warten vor allem größere Hotels noch ein bisschen ab. Zu hoch seien die Kosten, zu gering die Nachfrage. Dazu gehört auch das Mercure Hotel. Dort will man erst nach Pfingsten öffnen.

Bettina Schütt ist seit 2016 die Geschäftsführerin des Potsdamer Hotels Dorint Sanssouci in der Jägerallee. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wirtschaftlicher Selbstmord“

Nur für eine Handvoll Gäste den kompletten Hotelbetrieb samt Restaurant wieder hochzufahren, käme einem „wirtschaftlichem Selbstmord“ nahe, sagt auch Burkhard Scholz. Stattdessen habe das Inselhotel die wenigen interessierten Gäste an andere Hotels wie das Dorint verwiesen. „Es ist ein Jammer“, sagt Burkhard Scholz.

Auch für den gesamten Juni kämen die Buchungsanfragen eher tröpfchenweise. Im Juli und August sehe es hingegen schon etwas besser aus. „Uns fehlen natürlich die Konferenzen und die Tagungen“, sagt der Hotel-Geschäftsführer. Er geht davon aus, dass viele Unternehmen nach der Krise sparen müssen und eher auf Videokonferenzen setzen, statt große Hotelsäle zu buchen.

Trotzdem habe sich das Inselhotel gut auf seine Gäste vorbereitet. Wie im Dorint Hotel weisen Bodenmarkierungen den Weg, im Aufzug herrscht Mundschutzpflicht und beim Frühstück wird nur jeder zweite Tisch besetzt. „Ich halte es für dringend geboten, diese Schutzmaßnahmen umzusetzen“, sagt Scholz. „Allerdings wirkt das alles eher fremd als gastlich.“

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Hannah Rüdiger