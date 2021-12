Potsdam

Terrasse, Wasserlage, freier Rund-um-Blick: Dieser Weihnachtsbaum hat ein Domizil, das nach Urlaub klingt. Verkehrsgünstig könnte man ergänzen. Nachteil: kein Aufzug, keine Wände, kein Dach.

Weihnachtsbaum mit Sponsor für die Feuerwehr Potsdam

Denn dieser Potsdamer Weihnachtsbaum steht auf dem Löschturm der Feuerwache an der Holzmarktstraße. Ein festlicher Gruß an alle, die über die Humboldtbrücke nach Potsdam hineinfahren. Das höchste Bauwerk in der unmittelbaren Umgebung – nur der Funkmast ragt noch darüber hinaus.

Im Wettbewerb um dem am höchsten stehenden Weihnachtsbaum in Potsdam spielt die Feuerwehr vorn mit. Schärfster Konkurrent könnte der Baum auf dem Baukran an der Baustelle der Synagoge im Zentrum sein.

Weihnachtsbaum auf dem Feuerwehrturm der Feuerwehr Potsdam. Quelle: Julius Frick

Alljährlich stellen die Brandschützer dort oben einen leuchtenden Nadelbaum auf. Neulich twitterte die Feuerwehr wieder: „Unser Baum schmückt den Schlauchturm und strahlt aus 30 Meter Höhe in die @LH_Potsdam.“ Gut verzurrt steht er dort. Mehrere Lichterketten hängen an ihm und leuchten, sobald es dunkel wird.

„Diese Tradition pflegen wir seit der Inbetriebnahme der neuen Wache im Jahr 2010“, sagt Rainer Schulz, Bereichsleiter Gefahrenabwehr der Stadt, „Initiator war der der damalige Bereichsleiter der Gefahrenabwehr Dirk Häusler; in Abstimmung mit dem Fachbereichsleiter Wolfgang Hülsebeck.“ Die Feuerwehr hat für ihren Turm-Baum sogar einen Sponsor. „Es handelt sich um eine sechs Meter hohe kaukasische Nordmanntanne“, sagt Schulz, „sie wird in jedem Jahr vom Tannenparadies Plessow kostenfrei zur Verfügung gestellt – vielen, vielen Dank!“

Und die Stadt hat lange etwas vom leuchtenden Baum in schwindelerregender Höhe. Üblicherweise wird er zum 1. Advent aufgestellt und kommt erst – sehr traditionelle – am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, wieder herunter. Jetzt aber: Wie bekommen die Feuerwehrleute den Baum hinauf? Drehleiter? Treppe? Hubschrauber? „Der Baum wird am Boden mit einer Lichterkette mit 1100 LED-Lichtern vorbereitet und dann mit einer Drehleiter auf den Turm gehoben“, lüftet Schulz das Geheimnis.

Feuerwehr-Weihnachtsbaum Quelle: Julius Frick

Damit der Baum auch stabil oben bleibt, wird er sturmfest gemacht. „Im Laufe der Jahre wurde durch uns eine Stahlkonstruktion gefertigt. Sie wiegt allein 450 Kilogramm und wird den Windverhältnissen gerecht“, erklärt der Vize-Feuerwehrchef weiter, „aber bei einer entsprechenden Sturmwarnung wird der Baum zeitweise heruntergenommen.“

Der Turm ist so etwas wie das Wahrzeichen der Berufsfeuerwehr in der Feuer- und Rettungswache. Die Technikwarte reinigen benutzte Wasserschläuche nach jedem Einsatz in der Schlauchwaschanlage und hängen sie dann zum Trocknen in den Schlauchturm. Außerdem ist er verbunden mit einem Übungsturm, an dem die Einsatzkräfte das Retten aus einem Treppenhaus und das Retten aus großer Höhe – etwa durch ein Fenster – üben können.

Turm als Landmarke für die Berufsfeuerwehr Potsdam

Der Turm wurde am 2. September 2008 in Betrieb genommen (siehe Video) – anderthalb Jahre vor dem eigentlichen Bezug der Wache mit Regionalleitstelle in der Holzmarktstraße 6/7 Ende Januar 2010. Die neue Brandschutzzentrale der Landeshauptstadt ersetzte den alten Standort in der Werner-Seelen-Binder-Straße 5 – dort, wo nun das neue Kreativquartier in Nachbarschaft zu Garnisonkirchturm und Rechenzentrum entstehen wird.

Der Neubau in Nachbarschaft zur Schiffbauergasse kostete die Stadt 21 Millionen Euro, wovon 19 Millionen über einen Kredit finanziert wurden, den die städtische Bau- und Bauverwaltungsgesellschaft Kis (Kommunaler Immobilienservice) aufnahm. Zu dem Komplex gehören ein 120 Meter langes Hauptgebäude mit Wagenhalle, Unterkünften, Mehrzweckhalle, Büros und der Rettungsleitstelle Nordwest, die für Potsdam sowie die Landkreise Havelland, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz zuständig ist. In einem zweiten Gebäude befinden sich Werkstatt, Lager, Übungsstrecke und weitere Büros.

Von Alexander Engels