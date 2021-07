Potsdam

Der junge Mann, der in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch mutmaßlich in mehrere Gebäude der Schlösserstiftung einbrach und sich anschließend vom Dach der Orangerie stürzte, ist in Folge seiner schweren Verletzungen verstorben. Das bestätigte die Polizei am Freitag auf Nachfrage, zuerst hatten die PNN darüber berichtet. Nach MAZ-Informationen ist der 23-Jährige bereits in der Nacht zum Donnerstag verstorben, die Polizei teilte am Donnerstag allerdings noch mit, dass er schwer verletzt im Krankenhaus liege.

Der Tatverdächtige stürzte sich selbst vom Dach

Der Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming war von der Polizei am Dienstag kurz vor Mitternacht beim Wüten in der Orangerie erwischt worden, nachdem er bereits Scheiben in den Neuen Kammern sowie im Keith-Haus eingeschlagen haben soll. Schließlich soll er auf das Dach des Orangerieschlosses geklettert und Zinkgussvasen vom Dach gestoßen haben. Oben zog er sich laut Bericht der Polizei aus, ließ sich „unvermittelt vom Dach der Orangerie fallen und stürzte mehrere Meter tief“.

Die Polizei habe nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das aber die Staatsanwaltschaft führt. Ein solches Verfahren wird immer dann eingeleitet, wenn die Todesumstände noch nicht vollständig geklärt sind.

Schadenssumme beläuft sich auf 170.000 Euro

Wie die Schlösserstiftung am Donnerstag mitteilte, beläuft sich der angerichtete Schaden auf eine Summe von 170.000 Euro. Drei Ornamentvasen seien irreparabel zerstört worden und müssten ersetzt werden. Im Falle einer vierten beschädigten Vase scheint laut Stiftung eine Restaurierung möglich.

Eine der zerstörten Fensterscheiben war eine im 18. Jahrhundert gefertigte kleine originale Scheibe aus den Neuen Kammern, eine andere eine große Originalscheibe aus dem Orangerieschloss. Außerdem wurden mehrere Türen beschädigt, darunter je eine furnierte Innentür in den Neuen Kammern und im Orangerieschloss.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich an folgende Rufnummern: Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: 0800 - 111 0 111 (ev.) 0800 - 111 0 222 (rk.) 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von MAZonline/sku