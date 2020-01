Mitte

Fast sieben Monate nach einem brutalen nächtlichen Angriff auf einen 29-jährigen Katzenbesitzer in einer Straßenbahn am Hauptbahnhof hat die Polizei jetzt den Täter gefunden. Er hat sich selbst gestellt, nachdem man mit Bildern aus einer Überwachungskamera der Tram nach ihm gesucht hatte. Der Syrer ist 20 Jahre alt; sein Opfer war zur Tatzeit 29 Jahre alt und an jenem Sonntag mit einer Katzentransportbox in die Bahn gestiegen. Dort kam es zum Streit mit zwei Fahrgästen und dem Angriff des einen, der ihn mit dem Kopf auf die Transportbox schlug. Die Kopfverletzung musste ärztlich behandelt werden.

Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern waren mehrere Hinweise eingegangen, aber auch der Tatverdächtige selbst meldete sich bei der Polizei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Von maz-online