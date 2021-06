Potsdam

Seit Betriebsbeginn am Freitagmorgen, 4. Juni 2021, führt der Weg der Buslinien X5, 603, 605, 695, N14, N15, N16 und N17 nicht mehr über die ÖPNV-Trasse der Langen Brücke. Da dort gearbeitet wird, müssen die Busse der besagten Linien einen Umweg fahren. Die Haltestellen Alter Markt/ Landtag und Lange Brücke entfallen – bis Ende Juli!

Potsdamer Tramnetz unterbrochen

Die Straßenbahnen dagegen werden am Freitag tagsüber noch über die Lange Brücke fahren, am Abend ist aber auch für sie damit Schluss. Wie der Verkehrsbetrieb Potsdam mitteilte, wird das Straßenbahnnetz ab 21 Uhr zweigeteilt. Der Hauptbahnhof wird dann bis zum Sonntagabend nicht mehr mit einer Tram zu erreichen sein. Straßenbahnen im nördlichen Tel der Stadt enden alle am Platz der Einheit, im Südnetz ist dann an der Haltestelle Eduard-Claudius-Straße/Heinrich-Mann-Allee Schluss. Zwischen den beiden Punkten wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während die Busse aber bis zum 30. Juli 2021 auf Umwegen unterwegs sind, werden ab kommenden Montag, 7. Juni 2021, die Straßenbahnen wieder durchgehend über den Potsdamer Hauptbahnhof fahren. Zumindest tagsüber. Bis voraussichtlich zum 25. Juli 2021 wird diese durchgehende Verbindung über die Havel nämlich täglich ab 21 Uhr wieder gekappt und erst mit Betriebsbeginn am folgenden Morgen wieder aufgenommen.

Von MAzonline