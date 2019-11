Berliner Vorstadt

Beim Wenden im Gleisdreieck vor der Glienicker Brücke ist am Dienstagnachmittag eine Straßenbahn des Potsdamer Verkehrsbetriebes stecken geblieben. Nach Auskunft des Stadtwerkesprechers Stefan Klotz hatten sich beim Passieren eine Weihe zwei hintereinanderliegende Räder-Drehgestelle aus noch ungeklärter Ursache in verschiedene Richtungen gedreht. Der Zug verkeilte sich am Ende des Gleises und wartet dort auf das Abschleppen. Den Fahrgästen ist nichts passiert. Der Verkehr läuft inzwischen wieder mit anderen Bahnen, die noch knapp vor der Havariebahn wenden können. Die Haltestelle wurde 50 Meter in Richtung Innenstadt verlegt.

Von Rainer Schüler