Innenstadt

Am Kanal in Höhe Platz der Einheit kam es am Samstag Mittag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn.

Weiche war nicht umgestellt

Die Straßenbahn der Linie 94 fuhr auf der Straße Am Kanal Richtung Friedrich-Ebert-Straße. In Höhe der dortigen Post wollte ein Reisebus nach rechts in die Straße Platz der Einheit einbiegen. Offenbar war allerdings die Weiche der Tram durch einen technischen Fehler falsch gestellt, so dass sie ebenfalls nach rechts in Richtung Platz der Einheit einbog. Eigentlich wäre sie geradeaus weiter gefahren.

Der Fahrer der Straßenbahn rechnete natürlich nicht mit dem Abbiegen und minderte deswegen seine Geschwindigkeit nicht. Er fuhr auf den abbiegenden Reisebus auf.

Niemand wurde verletzt

Glücklicherweise blieben sowohl die Fahrgäste aus dem Reisebus als auch der Straßenbahn unverletzt. Der Fahrer der Tram stand unter Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand jedoch hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Fahrbahn musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Von LR Potsdam