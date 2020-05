FDP Potsdam fordert: Rathaus soll Leitlinien guter Unternehmensführung umsetzen

Potsdam

Offiziell wird Transparenz von der Landeshauptstadt großgeschrieben. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Da sei durchaus noch Luft nach oben, mahnt die FDP-Fraktion an. In einem Antrag für die Stadtverordnetenversammlung kritisiert die FDP die schleppende Umsetzung etlicher Empfehlungen der Transparenzkommission, die 2011 als Reaktion auf den Stadtwerkeskandal per Stadtverordnetenbeschluss eingesetzt wurde.

Das Problem laut FDP-Fraktion: Mehrere Empfehlungen aus dem Abschlussbericht der Transparenzkommission seien bis heute nicht umgesetzt worden. Besonders hapere es bei der Umsetzung der überarbeiteten Leitlinien guter Unternehmensführung, dem sogenannten Public Corporate Governance Kodex für Beteiligungen der Landeshauptstadt an Unternehmen in privater Rechtsform, zu denen neben den Stadtwerken unter anderem auch das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ gehört.

Das Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der bereits im Jahr 2008 beschlossene Kodex sollte im Nachgang des Stadtwerkeskandals angepasst werden. „Unter anderem sollten weitere Transparenzregeln sowie Regelungen zur Ausgestaltung der Anstellungsverträge der kommunalen Geschäftsführer in den zu überarbeitenden Kodex Einzug halten“, erläutert FDP-Fraktionschef Björn Teuteberg. So gebe der Kodex von 2008 bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsbestandteilen in den Geschäftsführerverträgen vor, dass insbesondere auf den geschäftlichen Erfolg des Unternehmens Bezug genommen werde. Heißt: Boni-Zahlungen an die Geschäftsführer würden sich damit zu sehr auf die Erzielung eines jährlichen Gewinns fokussieren. Qualitative Erfolgsfaktoren – etwa Kunden- oder Mitarbeiterzufriedenheit – kämen hingegen zu kurz, moniert Teuteberg: „Die von der Transparenzkommission beschlossene Bezugnahme der Vergütungskriterien auch auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben fehlt im Kodex bis heute und setzt womöglich falsche Anreize“, kritisiert der FDP-Fraktionsvorsitzende: „Der Entwurf des neuen Kodex liegt seit 2013 irgendwo in einer Schublade des Rathauses. Es wird Zeit, diesen den Stadtverordneten zur Beschlussfassung vorzulegen.“

Beim Stadtwerkeskandal 2011 war es unter anderem um Ämterhäufung in dem kommunalen Unternehmen gegangen. Die daraufhin eingesetzte Transparenzkommission bestand aus Stadtverordneten – darunter der damalige SPD-Fraktionschef und heutige Oberbürgermeister Mike Schubert – sowie Fachexperten und Vertretern der großen städtischen Unternehmen. Der Abschlussbericht wurde 2012 vorgelegt.

Der heutige Oberbürgermeister Mike Schubert im Jahr 2007 als damaliger SPD-Fraktionschef. Quelle: Christel Köster

In ihrem Antrag fordert die FDP den Oberbürgermeister nun auf, schriftlich zu berichten, inwieweit die Empfehlungen der Transparenzkommission des Jahres 2012 befolgt wurden. Insbesondere sei darzulegen, wann die Leitlinien guter Unternehmensführung („Public Corporate Governance Kodex“) für die Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen der Landeshauptstadt Potsdam aus dem Jahr 2008 endlich angepasst werden. Teuteberg: „Wir erwarten eine Berichterstattung, weshalb die Empfehlungen zur Anpassung des Kodex bislang nicht vollumfänglich umgesetzt wurden und fordern den Oberbürgermeister auf, die Informations- und Kontrollrechte der Stadtverordneten im neuen Kodex zu stärken.“

Der Antrag der FDP stand zwar am Mittwoch auf der Tagesordnung der Stadtverordneten. Aus Zeitgründen wurde dieser Punkt jedoch vertagt.

Von Ildiko Röd