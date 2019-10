Gerichtsmediziner untersuchen Britney am Donnerstag

Bornstedter Feld / Mitte

Die Da-Vinci-Schule trauert. In Erinnerung an die in der Havel ertrunkene Britney (15) aus Kenia ist ein Zimmer der Schule am Mittwoch zum Trauerraum erklärt worden: Ein Stuhlkreis um ein Bild der Neuntlässlerin, Blumen, leise Musik. „Viele Schüler sind dorthin gekommen“, sagt Ralph Kotsch, Sprecher des Bildungsministeriums: „Manche wollten drüber reden, andere lieber schweigen.“ In einem Buch konnten Schüler ihre Gedanken festhalten. Tränen flossen. Eine Schulpsychologin stand den Schülern zur Seite in ihrer Betroffenheit und Trauer und bleibt auch in den kommenden Tagen vor Ort. Die Eltern bekamen noch am Mittwoch einen Brief der Schule zugemailt. Die Einrichtung selbst erteilte niemandem außer dem Ministerium Auskunft, und auch die Schüler hielten sich strikt an ein Redeverbot.

Schüler wurden informiert

Sie waren am Morgen vor dem Unterricht über Lage informiert worden; eine Klasse erst nach dem Ablegen eines Vor-Abiturs. Britneys Klasse war vom Unterricht befreit und zog vom Trauerraum zum Hafen der Weißen Flotte, wo am Dienstagnachmittag nahe der Eisenbahnbrücke der Leichnam des Mädchens aus dem Wasser geborgen worden war. Ein Passant hatte sie vom Ausgang der Neuen Fahrt am Ufer entlang in Richtung Brücke treiben sehen und die Polizei gerufen. Die Feuerwehr zog sie aus dem Wasser; sie war noch so bekleidet, wie man sie vermisst gemeldet hatte.

Gedenkstätte am Ufer

Am Ufer ist eine Gedenkstätte für Britney entstanden. Schon am Morgen des Mittwoch standen dort neben einem Blumenstrauß große Grabkerzen links und rechts eines Porträts des Mädchens: „Engel sieht man nicht“, steht unter einem Gesichts-Ausschnitt, „man spürt sie im Herzen. Ruhe in Frieden Britney!“ Nach dem Besuch der Schüler standen viele weitere Grabkerzen dort, ein Herz aus brennenden Teelichten und weitere identische Porträts. „Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das wir DICH sehen können, wann immer wir wollen. Wir werden DICH nie vergessen.“ Das hatten ihre Klasse und Freunde geschrieben: „Du behältst immer DEINEN Platz in unserer Mitte.“

Brief auf syrisch an Britney

Auch ein arabisch mit Bleistift geschriebener Brief und einem christlichen Kreuz darunter lag an der Gedenkstätte, verfasst von einer „besten Freundin“, wie ein kurdischer Jugendlicher der MAZ übersetzte. Daneben lag ein kleines Engelchen der besten Freundin. Ein aus Syrien stammender Jugendlicher schüttelte verständnislos den Kopf: „Wie kann man so verzweifelt sein, dass man sich umbringt? Die war doch noch so jung!“

Obwohl Britney gefunden ist, hören die Nachforschungen der Polizei nicht auf. Die Ermittlungsgruppe bestehe weiter, sagte eine Sprecherin der MAZ. Das Handy, das die Tote noch bei sich hatte, trockne noch aus, um dann untersucht zu werden. Es könnte Anhaltspunkte liefern, wann Britney mit wem telefoniert oder Nachrichten ausgetauscht hat. Ob in den Tagen der Suche auch ohne dieses Handy schon versucht wurde, beim Netzbetreiber zu erfahren, wie lange das Telefon wo noch benutzt wurde, wollte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Kein Hinweis auf Straftat

Die Justiz-Behörde hat bislang keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Mit Ergebnissen einer gerichtsmedizinischen Obduktion der Leiche rechne man nicht vor Freitag, sagte Staatsanwalt Markus Nolte. Die Sektion des Leichnams sei für Donnerstag angesetzt, „aber nicht vormittags“. Das Ergebnis könne nur vorläufig sein, weil im Anschluss daran noch ein amtliches Gutachten geschrieben werden muss. Man gehe davon aus, dass es sich bei der Toten um Britney handelt; die äußeren Erscheinungsmerkmale deuteten darauf hin.

Ob die Vermisste schwimmen konnte, weiß man nicht – es könnte sich also auch um ein Unglück handeln.

Britney war, offenbar nach einem Streit, am Dienstagmittag gegen 13 Uhr aus der Wohnung ihrer Mutter in Drewitz verschwunden und wollte zu einer Freundin; dort kam sie nie an. Überwachungsbilder belegen, dass sie um 13.28 Uhr aus einer Straßenbahn am Hauptbahnhof ausstieg, wo sie sich um 13.37 Uhr nachweislich mit einem Bekannten im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Friedrich-Engels-Straße traf. Mit dem hat die Polizei inzwischen gesprochen, ohne etwas zum Ergebnis zu sagen. Danach ging sie in Richtung des Bahnhofsgebäudes, wo sich ihre Spur jedoch verliert.

Man weiß aber, dass das Mädchen mit zwei anderen Mädchen ähnlich dunklen Hauttyps gegen 14.30 Uhr vor dem Bahnhofs-Haupteingang an der Friedrich-Engels-Straße Fotos von sich machte. „Wir hätten gern Kontakt zu diesen Mädchen, weil sie vielleicht wissen, wohin Britney wollte oder auch weiter mit ihr zusammen waren“, sagt Polizeisprecher Heiko Schmidt.

Von Rainer Schüler