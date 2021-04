Potsdam

Prinz Philip, der Ehemann von Königin Elizabeth II., ist am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren am Morgen in Windsor Castle friedlich eingeschlafen. Die Queen sei in tiefer Trauer. Philip war seit 1947 mit Elizabeth verheiratet und seit deren Krönung 1952 Prinzgemahl - der dienstälteste in der britischen Geschichte. Der Herzog von Edinburgh litt zuletzt an einer Herzerkrankung und verbrachte vier Wochen im Krankenhaus. Am 16. März wurde er entlassen und kehrte nach Windsor Castle zurück. Bereits im Mai 2017 hatte er angekündigt, keine öffentlichen Verpflichtungen mehr wahrzunehmen.

Zur Galerie Die englische Königin Elisabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip, Duke of Edinburgh, haben 1992 und 2004 Potsdam besucht.

Seit der Krönung seiner Ehefrau hatte er geschätzte 22.000 Auftritte absolviert. Fünf Staatsbesuche führte das königliche Paar nach Deutschland – und zwei Mal stand Potsdam auf der Reiseroute. Im Jahr 1992 wurden das königliche Paar von Brandenburgs damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) empfangen, zwölf Jahre später war es Matthias Platzeck (SPD), der die Queen und Prinz Philipp in Empfang nahm. Beide Male wurden die Queen und der Herzog begeistert in der Stadt empfangen, wie die Fotos von damals zeigen.

Von dpa/ MAZonline