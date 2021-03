Die Kinder, die noch zu versorgen sind, der Job, die vielen Pläne, die man zusammen hatte, Probleme in der Gegenwart, Sorgen um die Zukunft: Wie weiter, wenn der Partner früh stirbt? Der Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Hoffbauer-Stiftung bietet in Potsdam wieder eine Trauergruppe für junge Verwitwete an.