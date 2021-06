Traurig-feuchtes Public Viewing in Potsdam

Potsdam

Die Enttäuschung ist natürlich auch in Potsdam groß: England schießt ausgerechnet in Wembley Deutschland aus dem Turnier der EM 2020 mit 2:0 Toren. Viele Potsdamer hatten sich auf den Weg gemacht, das Spiel mit Freunden und Familie zu schauen – in Gaststätten oder auf Plätzen.

Zur Galerie Zunächst noch gespannt, später tief enttäuscht schauten vor allem in Babelsberg am Dienstag die Menschen dem Ausscheiden der Deutschen gegen England zu. Und dann kam noch der Regen.

Doch so richtig Freude wollte angesichts des Spielergebnisses nicht aufkommen – und wer sich zum falschen Zeitpunkt auf den Heimweg machte, den erwischte auch noch ein Gewitterregen. In unserer Bildergalerie finden Sie Impressionen des Abends.

Von MAZonline