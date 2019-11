Marco Hintze, Präsident des Bauernbundes Brandenburg, ist mit seiner Kolonne von 14 Traktoren in Potsdam angekommen, will demnächst halten, um sich zu sammeln. Dann geht es weiter über die Glienicker Brücke. "Wir fordern, dass man nicht nur über uns redet, sondern auch mit uns, wenn es um politische Entscheidungen geht", sagt er über seine Motivation, am Protest teilzunehmen und spielt dabei auf das neue Agrarpaket der Bundesregierung an. Ein Kritikpunkt: Das komplette Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten sei eine zu große wirtschaftliche Einschränkung. Sein Betrieb liegt komplett in einem dieser Schutzgebiete.