Potsdam

Anlässlich des Krieges in der Ukraine hat sich Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Freitag mit Vertretern der russischen und ukrainischen Bevölkerung in Potsdam getroffen. Hintergrund sind offenbar durch Putins Krieg ausgelöste Konflikte zwischen Nationalitäten in der Landeshauptstadt mit Anfeindungen gegen russischstämmige Einwohner. So hatte es als Reaktion auf die Aggression gegen die Ukraine mehrere Drohschreiben an die russisch-orthodoxe Gemeinde gegeben.

Beim Treffen im Rathaus waren unter anderen Erzpriester Anatolij Koljada, Evgueni Kutikow von der Jüdischen Gemeinde Potsdam, der ehemaligen Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Mykhaylo Tkach, sowie Alice Keiler, Leiterin der Schule der Künste Integrazia. „Wir sind alle Potsdamer, egal welcher Nationalität, und wir werden die, die zu uns kommen, willkommen heißen“, erklärte Schubert nach dem Treffen. „Der Zusammenhalt von Russen, Ukrainern und Deutschen in Potsdam ist groß. Gegen Einzelne, die diesen Zusammenhalt stören wollen, stehen wir zusammen.“

Deutsche, Russen und Ukrainer gemeinsam engagiert

In den jüdischen und russisch-orthodoxen Gemeinden sowie in Vereinen engagierten sich Russen, Ukrainer und Deutsche gemeinsam, sagte Schubert. Man sei sich einig, dass man sich gemeinsam „gegen jedwede Form von Ausgrenzung und Stigmatisierung“ stelle und in dem Treffen ein Zeichen des Zusammenhalts und der Toleranz in Potsdam sehe, die es zu bewahren gelte.

„Wir sind alle Potsdamer, egal welcher Nationalität und wir werden die, die zu uns kommen, willkommen heißen. Der Zusammenhalt von Russen, Ukrainern und Deutschen in Potsdam ist groß. Gegen Einzelne, die diesen Zusammenhalt stören wollen, stehen wie zusammen. In den jüdischen Gemeinden, russisch-orthodoxen Gemeinden und Vereinen engagieren sich schon heute Russen, Ukrainer und Deutsche gemeinsam. Orte der Gemeinsamkeit und des Gemeinsinns sind wichtig, um die jetzt ankommenden Geflüchteten willkommen zu heißen. Denn gemeinsam können wir unsere Kräfte bestmöglich bündeln, um den Menschen in der Ukraine, auf der Flucht und beim Ankommen in unserer Stadt zu helfen“, so Schubert nach dem Treffen im Rathaus.

Gegen die Gefahr für friedliches Miteinander

Die Gesprächspartnerinnen und –partner seien sich einig gewesen, dass der Krieg in der Ukraine nicht nur Millionen Menschen aus Ihrer Heimat in die Flucht treibt, sondern – wenn nicht alle unabhängig von Ihrer Nationalität zueinanderstehen – eine Gefahr für das friedliche Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger darstellt. Man sei sich einig, dass man sich gemeinsam gegen jedwede Form von Ausgrenzung und Stigmatisierung stellt und in dem Treffen ein Zeichen des Zusammenhalts und der Toleranz in Potsdam sehe, die es zu bewahren gelte. Bei dem Gespräch wurde vereinbart, sich in den kommenden Wochen eng abzustimmen und offene Fragen die sich in den kommenden Tagen ergeben werden, gemeinsam zu besprechen und nach Lösungen zu suchen.

Von MAZonline