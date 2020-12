Potsdam

Wie lange halten die Potsdamer Krankenhäuser noch durch? Mehr als 700 akute Covid-19-Infektionen gibt es derzeit in Potsdam, allein in den vergangenen drei Tagen wurden 196 neue Fälle gezählt, davon 90 am Samstag und 36 am Sonntag. Die Inzidenz erreicht derzeit täglich neue Rekordwerte, zuletzt 237,9, denn die Zahl der neuen Fälle übersteigt die der Vorwochen. Zum Vergleich: In der letzten Woche wurden 429 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Potsdam nachgewiesen. Vor zwei Wochen waren es noch 263 gewesen.

Was bedeutet die Zahl der neuen Fälle?

Für die Kliniken, deren Personal ohnehin schon täglich an die Grenzen geht, bringt der stetige Anstieg der Fallzahlen düstere Aussichten. Viele der neuen Infektionen entfallen auf Senioren- und Pflegeheime, also auf die Gruppe, die am gefährdetsten ist, schwere Verläufe zu erleiden und im Krankenhaus versorgt werden zu müssen. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum und das St. Josefs Krankenhaus behandeln zum großen Teil ältere Menschen mit Covid-19, das Durchschnittsalter der Patienten gibt das katholische Josefs-Krankenhaus mit 80 Jahren an. Zuletzt hatte die Stadt rund 100 Fälle unter teils hochbetagten Heimbewohnern gemeldet, knapp jede dritte Einrichtung in der Stadt war in der vergangenen Woche betroffen.

Damit wird die Zahl der schweren Verläufe in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich noch weiter ansteigen. Mit Stand Sonntag wurden 64 Covid-Patienten auf den Normalstationen der beiden Krankenhäuser behandelt. Maximal 72 Betten stehen derzeit in Potsdam insgesamt zur Verfügung, nachdem das kommunale Klinikum „Ernst von Bergmann“ in der vergangenen Woche gleich zwei Mal aufstocken musste. Für intensivpflichtige Fälle sind es nach der letzten Erweiterung 22 Betten, 17 davon sind belegt.

Wird es zur Triage kommen?

Unter Triage versteht man „die Behandlungsdringlichkeit von Patienten, so zum Beispiel in einem Katastrophenfall“, erklärt Klinikumssprecherin Theresa Decker. „Im aktuellen Zusammenhang mit der Versorgung von Covid-19-Patienten geht es bei der Triage vordergründig um eine gerechte Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen.“ Es gibt eine begrenzte Zahl von Intensivbetten, nach jetzigem Stand wird das Klinikum auf höchstens 24 Plätze für Corona-Patienten zurückgreifen können, die mit Beatmungsgeräten und Dialysemöglichkeiten ausgestattet sind.

Für deren Vergabe werden, wenn sie nicht mehr reichen, verschiedene Maßstäbe angelegt: „Letztlich geht es bei einer Triage darum, auf der Basis von unterschiedlichen Handlungsempfehlungen und Kriterien Entscheidungen zu treffen, die die Gleichbehandlung der Patienten wahrt und eine konsistente Zuteilungsentscheidung ermöglichen – um die medizinischen Ressourcen verantwortungsvoll einzusetzen“, sagt Theresa Decker. Bei jedem intensivmedizinischen Patienten stellen sich den Ärzten zwei grundlegende Fragen: Ist eine intensivmedizinische Therapie medizinisch indiziert, hat sie also eine realistische Aussicht auf Erfolg? Und: Entspricht sie dem – erklärten oder mutmaßlichen – Willen des Patienten?

Im Moment sei die Triage kein Thema in den hiesigen Krankenhäusern, betont Theresa Decker und verweist auf eine Erklärung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin: „Wir stehen derzeit nicht an dem Punkt, Priorisierungen von Patienten vornehmen zu müssen.“

Warum öffnet kein Notkrankenhaus?

Der Ausbau der Behandlungskapazitäten ist nur begrenzt möglich, denn für jedes neue Bett auf den Covid-Stationen wird medizinisches Personal zur Behandlung gebraucht. Die Pflege der Pandemie-Opfer ist oftmals sehr aufwendig, der Betreuungsschlüssel Fachkraft pro Bett deutlich höher. Das bedeutet: Für neue Covid-Betten müssen andere Leistungen der Krankenhäuser heruntergefahren werden, und zwar überproportional stark, weil die Covid-Stationen mehr Personal brauchen als andere.

Die im Frühjahr vom Verwaltungsstab der Landeshauptstadt aufgebrachte Idee eines Corona-Notkrankenhauses im Westen der Stadt krankt neben logistischen Schwierigkeiten am selben Problem. Stadtsprecherin Juliane Güldner erklärt: „Die Eröffnung eines Notfallkrankenhauses würde die Situation der Personalknappheit in den Potsdamer Kliniken nicht beheben – und somit derzeit nicht zu einer Erleichterung der Situation beitragen.“ Es gebe keinen neuen Stand zu den Planungen, die seit der ersten Pandemiewelle auf Eis liegen. Stattdessen soll die enge Zusammenarbeit der Krankenhäuser im Versorgungscluster Westbrandenburg und länderübergreifend im so genannten Kleeblattkonzept Verlegungen ermöglichen, wenn die Behandlungsplätze knapp werden.

Wie kann man helfen?

Jedwede Unterstützung in den Krankenhäusern hilft. Wer nicht selbst einspringen kann, ist aufgerufen, den Klinik-Belegschaften Botschaften zu senden. Machen Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit und schicken Sie uns Ihre Botschaften für diejenigen, die in diesem außergewöhnlichen Jahr so wichtige Aufgaben übernommen haben und für die noch längst kein Ende in Sicht ist.

Was wollen Sie den Pflegekräften sagen? Was sollten auch die Reinigungskräfte, die Küchenkräfte, Physiotherapeuten, Seelsorger, die Ärzte und die Verwaltungsmitarbeiter unbedingt hören? Schreiben Sie uns ihre Grußbotschaften, schicken sie ein paar Sätze von Herzen – gern auch als Handyfilm – oder machen Sie ein Foto. Lassen Sie Ihre Kinder malen oder basteln. Senden Sie uns Ihren Beitrag bitte per Mail an .

Von Saskia Kirf