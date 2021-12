Potsdam

Im Potsdamer Bergmann-Klinikum kann eine Triage von Patienten nicht völlig ausgeschlossen werden. Das Klinikum versucht, eine Überlastung zu vermeiden.

Unter Triage versteht man die Aufteilung begrenzter Ressourcen unter Patienten. Für diese ethisch sehr schwierige Lage gibt es keinen gesetzlichen Kodex – die Frage, wer beispielsweise das einzige freie Beatmungsgerät bekommt, wenn mehrere Patienten eines benötigen, muss im Ernstfall ad hoc entschieden werden.

Österreich bildet bereits Triage-Teams

Noch reichen die Kapazitäten in Potsdam aus, aber das kann sich ändern: Die „Leipziger Volkszeitung“ meldet, in Sachsen laufe man absehbar in die Traige hinein, Österreich meldet die ersten Traige-Fälle in Krankenhäusern, wie „Deutschlandfunk“ berichtet. In einem Interview mit Radio Eins vom RBB hatte der Geschäftsführer des Potsdamer Bergmann-Klinikums, Hans-Ulrich Schmidt, vor „Situationen, die wir so noch nicht erlebt haben“ gewarnt.

Das Thema Triage „ploppt jetzt mit einer neuen Brisanz auf, weil die österreichischen Kollegen das öffentlich thematisieren“, so Tillmann Schumacher, Infektiologe am Bergmann-Klinikum im Gespräch mit der MAZ. „Sie sagen, bei Inzidenzen von 1500 können sie nicht mehr garantieren, nicht auswählen zu müssen, wer das nächste freie Beatmungsgerät bekommt.“

Keine Garantie zum Ausschluss von Triage

Doch garantieren kann auch der hiesige Maximalversorger nicht, dass eine solche Situation ausgeschlossen wäre. „Nein, das können wir alle nicht.“ sagt Schumacher. „Wir bemühen uns auch im Verbund mit anderen Häusern, so gut wie möglich unsere Kapazitäten zu verteilen. Aber wissen tun wir das nicht.“

Der angesprochene Verbund mit anderen Häusern ist das VCC West, das Anfang November seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Das regionale Versorgungscluster Corona West wird vom Klinikum „Ernst von Bergmann“ angeführt, die Kooperation besteht aus rund 20 Krankenhäusern.

Entscheidung nicht vorherzusagen

Das VCC hatte den Betrieb Ende Mai zunächst eingestellt und bis dahin seit Beginn der Pandemie 1900 Patientenverlegungen koordiniert. „Unser gemeinsames Ziel ist, mit einer vorausschauenden Planung und maßvollen Anpassung der Versorgungskapazitäten möglichst alle Patientinnen und Patienten bedarfsgerecht zu behandeln, die unsere Hilfe benötigen“, kommentierte Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt die Neuauflage. Zudem sei eine Überforderung zu vermeiden.

Wie im Ernstfall über eine Triage entschieden würde, vermag auch der erfahrene Mediziner Tillmann Schumacher nicht vorherzusagen. „Man kann das nicht theoretisch skizzieren“, sagt er. „Klar, das Alter, die Chance zu überleben, Begleiterkrankungen, ganz wichtig ist auch der Patientenwille. Da kommt vieles zusammen, was in eine solche Entscheidung einbezogen würde. Eine Entscheidung, die wir hoffentlich nicht treffen müssen.“

Von Saskia Kirf