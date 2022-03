Kirchsteigfeld

Im Kirchsteigfeld hatte am Freitagnachmittag ein übler Trickbetrug Erfolg: Eine 92 Jahre alte Bewohnerin wurde mehrere tausend Euro los. Im Laufe des Tages kam es zu mindestens vier weiteren solcher Anrufe im Bereich Potsdam, Geltow und Stahnsdorf, die allerdings im Versuch stecken blieben.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte die Potsdamerin gegen 17.45 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer örtlichen Bankfiliale bekommen, der erklärte, man müsse ihre Geldscheine und Seriennummern überprüfen; die Scheine seien gefälscht, und man werde Polizisten schicken, das Falschgeld abzuholen. Die angeblichen Polizisten in ziviler Kleidung erschienen denn auch an der Wohnung und bekamen 1000 Euro ausgehändigt.

Doch die Betrüger witterten mehr Beute, verwickelten die Rentnerin in ein vertrauensvolles Gespräch und erfuhren, dass noch mehr Geld im Haus ist. Sie nahmen weitere mehrere tausend Euro an sich, um diese auf angebliche Fälschungen zu prüfen.

Die Polizei warnte am Sonntag erneut eindringlich vor diesen Betrugsmaschen, die in verschiedenen Varianten durchgeführt werden und immer wieder zu Übergaben von Wertgegenständen und Bargeld führen.

Von maz-online/rai