Das Bergmann-Wasser ist wieder sauber. Wie das Krankenhaus am Freitag mitteilte, wurde die Belastung mit coliformen Bakterien beseitigt.

Im Rahmen der jährlichen Routineüberprüfung des Wassersystems war Anfang der Woche an einigen Entnahmepunkten eine Keimbelastung im Trinkwasser mit festgestellt worden. Ob ein Zusammenhang mit der kontrollierten Sprengung der Fliegerbombe am 26. Juni in der Nähe der Freundschaftsinsel besteht, die zu starken Erschütterungen geführt hat, ist allerdings weiter unklar.

Umfangreiche Spülungen

Das Klinikum hab gemäß des hausinternen Wassersicherheitsplans und in Absprache mit dem Gesundheitsamt sofort mit einem umfassenden Maßnahmenpaket reagiert, teilt Sprecherin Damaris Hunsmann mit: „Durch den Einsatz von Sterilwasserfiltern in allen Risikobereichen und an den positiven Nachweisstellen, umfangreichen Spülungen der Leitungen und nach Durchführung von weiteren Kontrollproben, hat das Wasser nun wieder Trinkwasserqualität.“ Die vorsorgliche Warnung für den gesamten Campus Charlottenstraße des Klinikums wurde am Freitagnachmittag aufgehoben.

Sämtliche Maßnahmen wurden unter Einbeziehung der Krankenhaushygiene und des örtlichen Gesundheitsamtes durchgeführt, damit zu jedem Zeitpunkt die Patientensicherheit gewährleistet ist.

Von Alexander Engels