Potsdam

Ein Wasserrohrbruch in der Zeppelinstraße hat am Montagmorgen, in Höhe der Stormstraße in Potsdam-West, hat Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge. Nach Angaben der Stadtwerke musste die Straße stadtauswärts in Richtung Werder (Havel) halbseitig gesperrt werden.

An der Havariestelle gab es nach Angaben der Bauarbeiter etwa 7.30 Uhr einen Auffahrunfall. Offenbar hatte ein Fahrer zur Baustelle gesehen und den Verkehr vor sich aus den Augen verloren: Er fuhr auf ein anderes Auto auf.

Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung im Umfeld der Havarie habe der Wasserrohrbruch jedoch nicht, wie ein Sprecher der Stadtwerke am Montagmorgen auf MAZ-Nachfrage erklärte.

Die mit der Reparatur beauftragte Tiefbaufirma „Gottlieb Tesch“ bekam den Alarm etwa halb sieben Morgens und hatte den Ort der Beschädigung am Vormittag noch nicht gefunden. Die Bruchstelle wird unter dem Geh- oder dem Radweg vermutet, der derzeit mit einem Bagger und einem maschinellen Presslufthammer aufgestemmt wird.

Aufgefallen war der Rohrbruch, weil große Mengen Sand auf der Straße lagen, durch das austretende Wasser aus dem Boden gespült. Nach der Ursache des Zwischenfalls wird noch gesucht. Die Arbeiten werden nach Schätzung des Unternehmens noch den ganzen Tag dauern: „Wir müssen arbeiten, bis das erledigt ist“, sagte ein Arbeiter.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie lange es zu Beeinträchtigungen der Trinkwasserversorgung und des Verkehrsflusses stadtauswärts kommt

Von MAZonline/rai