Brennen, Jucken, ein Müdigkeitsgefühl und sogar Schmerzen – immer mehr Menschen haben immer häufiger Beschwerden mit den Augen. Schätzungsweise zehn Millionen Deutsche sind betroffen, darunter zunehmend Kinder und Jugendliche. Die Ursachen liegen häufig in einem durch Überanstrengung entstandenen trockenen Auge – Überanstrengung durch langes Starren auf Bildschirme. Darum spricht man vom Office-Eye-Syndrom (Büro-Augen-Syndrom) oder auch vom Gamer-Eye-Syndrom (Spieler-Auge-Syndrom).

Vom Augenarzt abklären lassen

Anja Liekfeld, Chefärztin der Klinik für Augenheilkunde am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann, rät dazu, die genannten Symptome von einem Augenarzt abklären zu lassen. Denn erstens kann in seltenen Fällen eine schwere Erkrankung wie das Sjögren-Syndrom ursächlich sein. Zweitens können permanent gereizte Augen schwerwiegende Folgen haben. So kann es zu Schäden an der Hornhaut kommen, was Schmerzen und sogar Sehbeeinträchtigungen mit sich bringen kann. „Der Augenarzt untersucht unter anderem die Bindehaut sowie die Menge und Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit und kann die richtige Diagnose stellen.“

Das Auge braucht auch Fett

Damit die Augen gesund und geschmeidig sind, brauchen sie genug Tränenflüssigkeit. Nicht selten fehlt der fettige Anteil des Tränenfilms, sodass es zu einer zu schnellen Verdunstung und damit zu einer schlechten Benetzung der Augenoberfläche kommt. „Wenn dies der Fall ist, liegt dem am häufigsten eine chronische Lidrandentzündung zugrunde“, so Chefärztin Anja Liekfeld. Bei der sogenannten Blepharitis ist die Funktion der Meibom-Drüsen, der Talgdrüsen am Lidrand, gestört. Es wird zu wenig Fett produziert oder die Drüsen sind verstopft.

Nicht Kamille, sondern Schwarztee

Hier könne der Betroffene durch Lidrandhygiene selbst gut gegensteuern, so Anja Liekfeld. Sie empfiehlt, warme feuchte Kompressen auf die Augen zu legen und einwirken zu lassen. Die verstopften Meibom-Drüsen können dann vorsichtig mit Wattestäbchen ausgedrückt werden. Auch leichte Massagen am Lidrand mit speziellen Augensalben sind hilfreich. Sind die Lidränder entzündet, solle man entgegen der landläufigen Meinung nicht Kamille verwenden, warnt Anja Liekfeld, denn Kamille könne zusätzlich reizen. „Besser geeignet sind ausgekochte Teebeutel von schwarzem Tee, die man noch warm und feucht wie Pads auf die Augen legt“, so die Augenärztin. Teebaumöl-Präparate lassen ebenfalls Entzündungen abklingen.

Pausen für die Augen

Wenn die Augen zum Beispiel durch Bildschirmarbeit permanent überanstrengt sind, ist gute Selbstfürsorge unabdingbar. „Das Wichtigste ist, den Augen regelmäßig Pausen zu gönnen“, betont Anja Liekfeld. Mit den Augen umherschweifen und in die Ferne gucken. Die Augen auch mal schließen, die Augen ab und an fest zukneifen – das massiert die Meibom-Drüsen und drückt das Fett heraus. „Und blinzeln, immer wieder bewusst blinzeln, das verteilt die Tränenflüssigkeit“, erklärt die Augenärztin. Außerdem solle man ausreichend trinken, viel lüften und die Raumluft feucht halten.

Augentropfen – mit oder ohne Fett

Auch Augentropfen bringen Erleichterung. Anja Liekfeld rät zu Präparaten ohne Konservierungsmittel, da sie das Auge reizen und selten auch Allergien auslösen können. „Wenn zu wenig Fett das Problem ist, rate ich zu Augentropfen mit Lipiden“, so der Tipp der Expertin. Ob man eher gelartige oder doch flüssige Tropfen bevorzugt, müsse jeder für sich ausprobieren. „Die flüssigen Augentropfen werden meist als angenehmer empfunden, die gelartigen halten länger.“

Anja Liekfeld empfiehlt, auch unabhängig von Beschwerden die Augen ab dem 50. Lebensjahr, aber spätestens mit der ersten Lesebrille checken zu lassen. Vom Befund hängt ab, in welchen Abständen der Augenarzt zu weiteren Kontrollen bittet.

