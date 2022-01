Potsdam

Katja Hanack ist Professorin für Immuntechnologie an der Universität Potsdam. Sie erklärt, warum erst viele Impfungen das Immunsystem gegen das Corona-Virus trainieren können und warum Omikron doch noch ein Risiko ist.

Bei Masern reicht eine Impfung aus, bei Corona ist das anders. Warum?

Katja Hanack: Bei Masern handelt es sich um einen Lebendimpfstoff. Es wird ein komplettes, aber harmlos gemachtes Virus gespritzt, das aber zu einem ganz geringen Teil noch vermehrungsfähig ist. Es funktioniert praktisch im Körper für einen kurzen Zeitraum weiter. Dadurch hat das Immunsystem ganz andere Angriffspunkte. Bei Corona wird das Immunsystem nur für ein bestimmtes Stück des Virus, das Spike-Protein, sensibilisiert. Deshalb kann der Körper auch nur genau gegen dieses Stück eine Immunantwort aufbauen. Bei der Masernimpfung ist dagegen eine viel umfangreichere Immunantwort möglich.

Wovon hängt es ab wie lange die Impfwirkung anhält?

Prinzipiell ist das Immunsystem bei jedem Menschen unterschiedlich. Wie eine Impfung im Schnitt wirkt, kann man nur über Statistiken ermitteln. So ist bei Corona eine Zeitangabe von sechs Monaten entstanden. Als Richtwert gilt der Nachweis von Antikörpern, die irgendwann in ihrer Konzentration rückläufig sind. Aber dazu laufen noch Studien. Bisher sind die sechs Monate ein Richtwert, nach dem eine Auffrischung empfohlen wird.

Sind die sechs Monate auch ein Richtwert für andere Impfungen?

Nein, bei anderen Impfungen haben wir zum Teil eine längere Schutzwirkung. Die sechs Monate liegen aktuell noch daran, dass sich das Virus sehr schnell verändert. Außerdem befinden wir uns noch mitten in der Pandemie. Deswegen ist der Abstand für die Nachholimpfung auch sehr kurz ausgelegt. Es ist in der aktuellen Situation sehr wichtig, dass alle ausreichend geschützt sind. Wir müssen erst einmal eine Grundimmunität schaffen, sodass wir sozusagen als Gesellschaft resistent werden.

Das Virus mutiert bisher noch sehr oft

Was kann denn eine Impfwirkung verkürzen?

Wenn das Virus einem hohen Selektionsdruck ausgesetzt ist, das heißt, wenn er oft mutiert, führt das natürlich dazu, dass man die Impfstoffe anpassen muss. Das ist beim Corona-Virus bisher noch der Fall.

Welche Viren außer Corona fordern denn noch eine ständige Anpassung?

Das ist zum Beispiel bei der Grippe-Impfung genauso. Da wird ja auch jedes Jahr eine Impfung empfohlen, eben weil auch das Grippevirus sich so schnell verändert. So wird es künftig bei Corona sehr wahrscheinlich auch sein, dass man jedes Jahr einen verbesserten Corona-Impfstoff haben und verabreichen wird.

Lässt sich die Immunität einer Person gegen ein bestimmtes Virus definitiv feststellen?

Am einfachsten lässt sich das feststellen durch die Antikörper gegen das Virus, wie es ja auch schon gemacht wird. Allerdings gibt es neben den Antikörpern auch eine zelluläre Immunantwort. Die Antikörpermenge nimmt nach einem gewissen Zeitraum ab, weil die unmittelbare Infektion ja besiegt ist und es dann keinen aktuellen Grund für Antikörper mehr gibt. Was aber bleibt, ist das immunologische Gedächtnis, das in Zellen gespeichert ist. Die sitzen aber tief im Gewebe und können nicht so einfach mit Standardmethoden nachgewiesen werden. Sollte der Körper wieder infiziert werden, würden diese Zellen sofort aktiv werden und unter anderem Antikörper ausscheiden, damit der Virus gleich wieder eliminiert wird.

Ist es möglich, dass dieses Immungedächtnis trotz überstandener Infektion nicht aufgebaut wird?

Ja, es gibt Personen, die einen schwachen Immunstatus haben und die zelluläre Immunantwort nicht so stark aufbauen wie andere Personen.

Überstandene Infektionen geben keine absolute Sicherheit

Also bereits von Corona genesen zu sein, gibt keine absolute Sicherheit?

Nein, wir sind ja auch noch mitten in der Pandemie. Deshalb kann man sich darauf noch nicht verlassen. Wir müssen unser Immunsystem erst trainieren, um seine Antwort auf diesen ziemlich neuen Erreger stetig zu verbessern. Außerdem kann ich auch immunisiert immer infiziert werden und das Virus noch an andere weitergeben, die vielleicht keinen so guten Immunstatus haben.

Ist es also richtig, dass das RKI den Status des Genesenen auf drei Monate zurückgestuft hat?

Die drei Monate richten sich nach der aktuellen Datenlage. Innerhalb dieser Zeit besteht ein ausreichender Schutz. Danach lässt der Schutz langsam nach. Hier hat das RKI einen Richtwert gesetzt - ähnlich wie bei einem Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel. Sicher kann man diese nach Ablauf des Datums auch noch essen, aber es besteht eben die Möglichkeit, dass sie nicht mehr gut sind. Es ist damit eine nachvollziehbare und durch Daten belegte Entscheidung und kein Druckmittel für Ungeimpfte.

Ist die Notwendigkeit eines Trainings auch der Grund für mehrere Corona-Impfungen?

Das ist genau der Punkt. Das Immunsystem muss immer wieder neu herausgefordert werden. Es ist selten der Fall, dass nur eine Impfung ausreicht. Das ist auch bei anderen Erregern so. Erst nach mehrmaliger Konfrontation werden die Zellen erst so richtig gut bei der Bekämpfung des Erregers. Das gilt für alle Erreger. Unser Immunsystem wird ja von unserer Geburt an ständig trainiert.

Warum gilt bei Corona ausgerechnet erst die dritte Impfung, also der „Booster“, als wirklich ausreichende Impfung?

Das hängt mit den aktuellen Daten zusammen. Die zeigen, dass man auch nach der zweiten Impfung schon einen guten Schutz von bis zu 96 Prozent hat. Die Booster-Impfung ist dann sozusagen noch ein Zusatz, um in der laufenden Pandemie die Resistenz noch weiter zu erhöhen. Man könnte auch noch ein viertes Mal impfen, so wie das in Israel ja auch getan wird, um den Schutz der Bevölkerung noch länger zu erhalten und so viele Menschen wie möglich vor schweren Verläufen zu schützen. Langfristig kann man sich für die Zeit nach der Pandemie vorstellen, dass viele Menschen einen relativ starken Immunschutz haben und nur bestimmte Gruppen sich immer wieder durch eine Impfung immunisieren lassen müssen, um ausreichend Schutz zu haben. Das ist ja auch bei der Grippeimpfung so, die vor allem bestimmten Gruppen empfohlen wird.

Boostern dämmt Übertragungen ein

Soll das Boostern auch die Antikörper in Aktion halten, damit das Virus sich bei Infizierten gar nicht erst groß verbreiten kann?

Genau! Unsere Zellen entwickeln durch das Impfen eine immer bessere und stärkere Immunantwort. Damit wird das Virus auch immer schneller abgetötet und kann nicht mehr so gut übertragen werden, wie das aktuell meist noch der Fall ist.

Ich könnte aktuell mein Immunsystem ja auch trainieren, indem ich mich Omikron aussetze, das ja hochansteckend, aber wahrscheinlich nicht so gefährlich ist. Eine gute Idee?

Das halte ich nicht für eine gute Idee. Wir können derzeit noch nicht wirklich absehen, wie gefährlich Omikron eigentlich ist. Nach aktueller Datenlage würde man zwar bei vollständig geimpften Personen keinen schlimmen Verlauf erwarten. Auch die Hospitalisierungslage ist nicht so hoch, sofern man geboostert ist, aber es gibt eben auch immer Fälle, wo es zu Komplikationen kommt. Deren Auftreten kann man nicht vorhersagen. Deswegen würde ich mich keiner Infektion mit Omikron aussetzen. Nicht zuletzt könnte ich als Infizierter ja auch wieder Leute anstecken, die noch nicht geimpft sind oder keinen guten Immunstatus haben.

Man sollte also Omikron nicht unterschätzen?

Auf keinen Fall. Wir sind noch mitten in der Pandemie und da würde ich nicht dazu raten, die neueste Variante zu lax zu nehmen.

85 Prozent sollten immunisiert sein

Der Bundesgesundheitsminister betont: Lasst euch impfen, dann ist es mit der Pandemie vorbei. Viele von uns wurden schon geimpft, trotzdem ist es nicht vorbei. Wann ist es denn vorbei?

Nun ja, das Virus passt sich ja an. Man könnte sagen: Die Viren sind nicht blöd. Darum geht es im Moment. Wir versuchen die Virusvarianten abzudecken, damit wir aus der Pandemiesituation herauskommen. Das wird erst der Fall sein, wenn man 80 bis 85 Prozent durchimmunisiert hat – auch gegen die Varianten. Gegen die müssen sich immunschwache Personen auch immer wieder nachimpfen lassen. Irgendwann wird Sars-CoV-2 endemisch werden, dann kann ich selbst entscheiden, ob ich mich impfen lasse oder nicht, weil die Gesellschaft bereits einen Basisschutz erreicht hat, so dass es nicht mehr zu diesen vielen schweren Verläufen kommt.

85 Prozent Geimpfte klingt sehr hoch, zumal es noch sehr viele Zögerliche gibt. Was machen wir mit denen?

Aus meiner Sicht werden sie sich früher oder später infizieren. Das Virus wird ja nicht verschwinden. Wenn man sich die Ansteckungsrate von Omikron anschaut, wird es letztlich schon eine Durchseuchung geben. Die Leute, die dann nicht geimpft sind, haben entweder Glück, weil ihr Verlauf nicht so schwer ist, oder sie müssen leider ins Krankenhaus.

Sind wir dank Durchseuchung bis Spätherbst in einer endemischen Situation?

Eigentlich würde ich sagen, ja. Vor allem wenn wir mit der Impfung so weitermachen und auch eine an Omikron angepasste Impfung haben. Es hängt aber auch davon ab, dass keine neuen gefährlichen Mutationen entstehen. Deshalb müssen wir uns durch einen guten Impfstatus dem Virus entgegenstellen, dann sind die Mutationen irgendwann auch nicht mehr so gefährlich.

Von Rüdiger Braun