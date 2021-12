Trotz Corona: 150.000 Besucher in diesem Jahr im Museum Barberini in Potsdam

Potsdam

Das Potsdamer Museum Barberini ist bislang gut durch das zweite Corona-Jahr gekommen. Insgesamt 150.000 Besucher kamen 2021 bislang in das von Kunstmäzen Hasso Plattner gestiftete Museum am Potsdamer Alten Markt. „Eine fantastische Zahl, bedenkt man, dass wir zwei lange Lockdowns überstehen mussten und nur stark reduzierte Ticket-Kontingente anbieten konnten“, so Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Montag in einer Mitteilung. Das Museum war insgesamt vier Monate geschlossen.

Russische Impressionisten zum zweiten Mal in Potsdam

Neben der seit September 2020 geöffneten Dauerausstellung der Sammlung Hasso Plattner mit Werken des Impressionismus und Postimpressionismus war im Barberini im Frühjahr die Ausstellungen „Rembrandts Orient“ zu sehen. Derzeit läuft die Schau „Impressionismus in Russland“ mit Werken von Ilja Repin, Kasimir Malewitsch, Natalja Grontscharowa und anderen.

Die russischen Impressionisten waren bereits Ende vergangenen Jahres zu Gast in Potsdam, wegen Corona konnten die Schau aber nicht gezeigt werden. Seit Sommer 2021 sind die Bilder zurück und nun, so Corona will, noch bis zum 9. Januar zu sehen.

Es sei „eine große Herausforderung, einen Museumsbetrieb mit anspruchsvollem Ausstellungsprogramm in Pandemie-Zeiten zu organisieren“, so Museums-Chefin Westheider weiter. Während der Schließzeiten hatte sich das Barberini vor allem auf digitale Angebote konzentriert. So wurden zum Beispiel digitale Führungen angeboten, es gab 360-Grad-Rundgänge, Online-Talks und Filme mit Lesungen von Schauspielern im Museum.

Für das kommende Jahr ist eine Ausstellung über das Verhältnis von Fotografie und impressionistischer Malerei geplant (12. Februar bis 8. Mai). Im Sommer soll eine Schau über Abstraktion der Nachkriegszeit folgen, im Herbst schließlich eine Surreallismusausstellung.

Von MAZonline