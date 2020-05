Potsdam

Trotz Corona-Krise findet auch in diesem Sommer die kreative Workshopreihe „WhatsArt“ für Kinder und Jugendliche in der Schiffbauergasse statt. Vom 29. Juni bis zum 3. Juli bieten die Fabrik, das T-Werk, das Waschhaus und erstmals auch das Museum Fluxus+ zehn verschiedene Kurse an, in denen dem Einfallsreichtum der jungen Potsdamer keine Grenzen gesetzt sind. Auf dem Programm stehen unter anderem Poetry Slams, Fotografie, Akrobatik oder Theater – allerdings unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln.

Gegen eine Anmeldegebühr von 60 Euro können Kinder und Jugendliche fünf Tage lang von 10 bis 16 Uhr an dem Kreativprogramm teilnehmen und bekommen zusätzlich ein tägliches Mittagessen in der Schiffbauergasse. Um Anmeldung unter whatsart@schiffbauergasse.de oder telefonisch unter 0331/719139 wird gebeten.

Die Kurse „ Fotografie“ mit Michael Lüder, „Upcycling“ mit dem Werkhaus Potsdam und „Parkour“ mit Christian Lukas Schapp und Clemens Nagel sind bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es unter anderem noch im Videoworkshop, im Workshop für nachhaltiges Bauen und im Tanzakrobatik-Kurs.

