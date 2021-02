Potsdam

Die Schulen im Land lernen gerade erst, wie der Unterricht künftig zwischen Wohnung und Klassenzimmer trotz der Corona-Pandemie reibungslos funktioniert. Für mehr als 2000 Potsdamer Kinder, die gerade die Kita besuchen, rückt der Schulbesuch dagegen immer näher. Sie sollen ab August lesen, schreiben und rechnen lernen – und werden vorher alle genau untersucht, ob Körper und Köpfchen für die Schule schon bereit sind.

Pandemie verzögerte 2020 die Untersuchungen

Diese Schuleingangsuntersuchungen finden derzeit im Potsdamer Gesundheitsamt statt. Im vergangenen Jahr mussten zahlreiche dieser Untersuchungen wegen der gerade ausbrechenden Pandemie noch verschoben werden. Das soll in diesem Jahr nicht passieren.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Im Gebäude des Gesundheitsamts auf dem Gelände des städtischen Klinikums „Ernst von Bergmann“ gelten deshalb auch für Fünfjährige besondere Hygieneregeln. Auf dem Flur des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes müssen auch die Kleinen schon Masken tragen und dürfen nur mit einem Elternteil erscheinen. Es finden zudem weniger Termine gleichzeitig statt, damit sich auch im großen Wartezimmer höchstens drei Kinder samt Mama oder Papa gleichzeitig aufhalten.

Wer zu früh kommt, muss draußen warten

Zu früh zu kommen, ist nicht erlaubt – wer sich mit Blick auf die Verkehrsverhältnisse in Potsdam überpünktlich auf den Weg gemacht hat, wird vom Wachmann am Eingang um einen Spaziergang gebeten. Die Mitarbeiter tragen seit Ende Januar nur noch medizinische Masken, das „Spielzeug“, das für diverse Tests bereit liegt, wird nach jedem Kind desinfiziert.

Hinweisschild zum Gesundheitsamt Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit den Halbjahresferien im Schulkalender sind auch die Hälfte der 2038 Kinder, die in diesem Jahr voraussichtlich schulpflichtig werden, bereits untersucht worden. 932 Termine werden die Kinderärzte im Gesundheitsamt noch bis Anfang Mai durchführen. Dass manche Kinder wie im Vorjahr erst untersucht werden, nachdem sie schon eingeschult waren, soll sich nicht wiederholen.

Was wird alles beim Kind untersucht? Wie gut kann ein fünf Jahre altes Kind sprechen, zählen, logisch denken, sich bewegen? Mit spielerischen Tests wird bei der Schuleingangsuntersuchung ermittelt, ob ein Kind für die Herausforderungen des Unterrichts bereit ist. Die Aufgaben sind vielfältig und simpel: Es soll traurige von lachenden Smileys unterscheiden – und innerhalb von einer Minute so viele traurige Gesichter auf einem Blatt finden und durchstreichen. Auf Karten soll es erfassen, wie viele rote oder gelbe Bälle zu sehen sind – und von welchen es mehr gibt. Die Kinder sollen die Mehrzahl von unregelmäßigen Wörtern bilden und feststellen, ob sich etwas unter, auf oder über einem Gegenstand befindet. Sie müssen mit dem Stift einem Laster runde Räder und andere Grundformen hinzufügen und erkennen, welches Objekt in den Waggons eines Zuges sich von der anderen Ladung unterscheidet. Neben sprachlichen und logischen Fähigkeiten gehört auch die körperliche Eignung zu Schuluntersuchung: Es wird getestet, ob das Kind Farben und auch dreidimensional sehen kann, ob es eine Brille braucht und auf beiden Ohren hören kann. Zum Schluss noch ein Sprung aus dem Stand – dann gibt es einen Sticker zur Belohnung.

Weil das Gesundheitsamt in der Pandemie entscheidende andere Aufgaben erfüllen muss – etwa die aufwendige Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten – helfen die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes auch dort aus. Vier bis sechs der insgesamt 14 Mitarbeiter sind regelmäßig ins „Corona-Team“ abbestellt. Seitens des Bildungsministeriums war sogar diskutiert worden, ob die Schuleingangsuntersuchungen in diesem Jahr nicht stattdessen von den Kinderärzten der Stadt durchgeführt werden sollten, um die Gesundheitsämter zu entlasten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht alle untersuchten Kinder werden tatsächlich am Ende der Sommerferien auf eine reguläre Grundschule gehen. Etwa jedes sechste Kind ist noch nicht so weit. Die Ärzte stellen Förderbedarf oder Entwicklungsrückstände fest, empfehlen vielleicht den Besuch einer Förderschule – oder ein weiteres Jahr in der Kita.

Lesen Sie auch:

Einschulung: Wann ist mein Kind bereit für die Schule?

Potsdams Amtsärztin zur Corona-Lage: „Die Dynamik ist rasant“

Die Quote der sogenannten Rücksteller ist zuletzt gestiegen. Im Schuljahr 2019/20 lag sie bei 14,2 Prozent oder 259 Schülern. Im letzten Jahr stieg sie auf 16,5 Prozent (324 Schüler). Hier zeigen sich womöglich Unsicherheiten der Eltern, die ihrem Kind den wichtigen Schritt von der Kita in die Schule durch die Schwierigkeiten beim Unterricht in der Corona-Pandemie nicht unnötig schwer machen wollen. Ob sich der Trend fortsetzt, ist noch offen.

Von Peter Degener