Trotz Coronakrise: Baustellen in Potsdam laufen weiter nach Plan

Während die Straßen und Büros deutlich leerer sind, werden auf den Baustellen der Stadt rasante Fortschritte gemacht. So herrscht in der größten Baugrube der Stadt – in der Speicherstadt Nord am Leipziger Dreieck – trotz der Corona-Krise ungebremste Betriebsamkeit. „Wir sind erstaunlich wenig von Ausfällen oder Verzögerungen betroffen“, sagt Klaas Vollbrecht vom Entwickler Asenticon, der gemeinsam mit der Firma Reggeborgh das „Havel Quartier Potsdam“ errichten lässt.

Das rege Treiben inmitten der von der Regierung verordneten Kontaktsperre und wirtschaftlichen Starre hat zwei Gründe: „Die von uns beauftragten Firmen sind fast ausschließlich aus dem Umland“, sagt er, die Arbeitskräfte seien größtenteils von hier und nicht aus dem Ausland. Ein glücklicher Umstand, denn wären die Ausschreibungen anders verlaufen, wären durchaus andere Firmen engagiert worden.

Arbeit im Freien geht auch während Corona-Krise gut

Der zweite glückliche Umstand: Gerade wird viel Beton gegossen und Eisen gebogen. Die Arbeit im Freien ist weniger beeinträchtigt, als der spätere Innenausbau. Bis Jahresende sollen aus der Tiefgarage am Rand der Straße und auf einem weiteren Baufeld zwei große Häuserblocks emporgewachsen sein. „Wenn es in ein paar Monaten in die Ausbaugewerke geht, wo Zulieferungen nicht regional verfügbar sind, könnte das zu Problemen führen“, sagt Vollbrecht.

Doch können die vielen Arbeiter auf der Baustelle das Kontaktverbot einhalten? Das hat zu Skepsis in der Bevölkerung geführt. „Wir hatten schon eine Kontrolle des Landesamts für Arbeitsschutz, weil Bürger sich berufen fühlten, eine Anzeige zu erstatten. Manches sieht von außen gefährlich aus“, sagt Klaas Vollbrecht. Die Kontrolle lief nach seiner Aussage problemlos ab. Mit Hilfe der vorgeschriebenen Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz werden branchenweit festgelegte Maßnahmen umgesetzt. Vor allem arbeiten kleine Teams in festen Konstellationen, die von anderen Teams Abstand halten. Sein Resümee vier Wochen nach Beginn der Eindämmungsverordnung: „Die Branche kann arbeiten.“

Pro-Potsdam-Geschäftsführer: „Wenn ein Glied in der Kette reißt, ist Schluss.“

Auch Pro-Potsdam-Geschäftsführer Bert Nicke sagte der MAZ: „Alle Kräne drehen sich und die Räder auch.“ Er fügt aber hinzu: „Es ist eine Kette verschiedener Akteure von Planern über Behörden bis zu den Gewerken. Wenn ein Glied von der Kette reißt, ist Schluss. Wenn eine bauausführende Firma in Quarantäne ist, dann steht auch eine Baustelle. Dieses Risiko besteht, aber momentan haben wir das nirgends.“

Auf der Planungsebene gehe derzeit alles etwas langsamer voran. Für die anlaufenden Mega-Bauprojekte des städtischen Unternehmens an der Heinrich-Mann-Allee und in Krampnitz hat Nicke mit den beauftragten Entwicklungsbüros deshalb vereinbart, dass diese Arbeiten „mit der Priorität 1 bearbeitet werden“.

Kleine Fahrgemeinschaften fahren zu den Baustellen in Potsdam

Bei der Zusammenarbeit mit den Behörden, ist die schwächere Besetzung auch bemerkbar. „Viele Sachbearbeiter dort sind im Homeoffice, man erwischt sie nicht so einfach und es ist ein höherer Organisationsaufwand“, sagt Bert Nicke. Verzögerungen gab es in den Genehmigungsverfahren selbst allerdings bislang keine. „Das wird sich vielleicht ändern, je nachdem, wie lange das mit Corona noch geht“, sagt Nicke.

Am Ende der Kette, auf den Baustellen der Pro Potsdam, hat die stadteigene Gesellschaft bislang keine Probleme, etwa auf den Baufeldern entlang der Georg-Hermann-Allee am Volkspark. Polnische Arbeiter der engagierten Subunternehmer hätten Ostern sicherheitshalber in Brandenburg statt in der Heimat verbracht. Viele Firmen, die im Auftrag der Pro Potsdam arbeiten, sitzen in der Lausitz oder in Ostbrandenburg. Sie müssen nun mit kleineren Fahrgemeinschaften zu den Potsdamer Baustellen ausrücken, haben sich darauf laut Nicke aber schnell eingestellt.

Trotz Corona: Gute Bewerberlage bei Ausschreibungen

Wenn sich die Situation verschlechtert und ein Glied der Kette reißt, gilt das angesichts der Pandemie als höhere Gewalt. „Die Firmen werden von der Leistungspflicht befreit, haben aber auch keinen Vergütungsanspruch oder Anspruch auf Mehrkosten, die eventuell entstehen“, sagt Nicke. Das gilt allerdings auch in Richtung der Pro Potsdam, die eigene Mehrkosten durch eine Verlängerung der Bauzeit nirgends geltend machen kann.

Eine gute Entwicklung hat Bert Nicke wenige Wochen nach Beginn der Corona-Krise bereits festgestellt: „Wir haben bei Ausschreibungen eine sehr gute Bewerberlage und bekommen überdurchschnittlich viele Angebote“, sagt er. Woran das liegen könnte? „Gerade die Entwickler von Gewerbeimmobilien sind jetzt eher abwartend. Die Baufirmen suchen sich aber trotzdem ihre Aufträge für den Sommer, um ihre Leute auszulasten.“

Handwerker arbeiten in kleinen, festen Gruppen

Auch auf die Baustelle des Garnisonkirchturms hat Corona bislang keine Auswirkungen gehabt. „Maurer, Gerüstbauer und die Mitarbeiter der Sandsteinfirma aus Dresden sind glücklicherweise alle frei von Befunden“, sagt Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Stiftung für den Wiederaufbau.

Auf der Baustelle wurden unterschiedliche Pausen- und Sanitärräume eingerichtet, damit die in kleinen, festen Kolonnen arbeitenden Bauarbeiter sich auch dort möglichst nicht gegenseitig anstecken. Die für den Ziegelbau so wichtigen Maurer sind sicherheitshalber konsequent in zwei Arbeitsgruppen eingeteilt. „Falls es eine Infektion gibt, kann die Hälfte der Maurer weiter arbeiten“, sagt Eschenburg. Gerade wird die Decke des Sockelgeschosses gegossen. Auch dort, wo das künftig höchste Bauwerk der Stadt entsteht, sind bislang weder Lieferketten noch Zeitplan beeinträchtigt.

Von Peter Degener