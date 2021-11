Nauener Vorstadt

Was wiegt schwerer – der Denkmalschutz oder die Klimarettung? Und ist der Kampf fürs Klima bisweilen nur ein Lippenbekenntnis im Potsdamer Rathaus? Alles Fragen, die sich rund um eine aktuelle Kontroverse in der Nauener Vorstadt stellen. Es geht um das Engagement eines Bürgers für erneuerbare Energien und um die Reaktion des Rathauses darauf.

Vorauszuschicken ist: 2019 wurde auf Beschluss der Stadtverordneten der Klimanotstand in Potsdam ausgerufen – alle künftigen Beschlüsse und Entscheidungen sollten unter dieser Maßgabe betrachtet werden. Doch wird das in der Praxis im Einzelfall tatsächlich konsequent umgesetzt? Hauseigentümer Jörg Krause aus der Hebbelstraße hegt mittlerweile erhebliche Zweifel daran.

Dem Rechtsanwalt liegt die Umwelt am Herzen – und er möchte einen aktiven Beitrag zu ihrer Erhaltung leisten. Deshalb wollte er Solarpaneele auf dem Dach seines Hauses installieren lassen. Seine Absicht: Daraus Strom für zwei E-Autos und den Alltagsbedarf seiner Rechtsanwaltskanzlei zu gewinnen.

Normalerweise sind Photovoltaik-Anlagen auf Dächern genehmigungsfrei. Doch im Fall der Nauener Vorstadt liegen die Dinge etwas anders. Hier gilt die Satzung zum Schutz des Denkmalbereichs Nauener Vorstadt. Die Montage von Solarmodulen ist von der Denkmalschutzbehörde zu genehmigen. Kein Problem, dachte sich Hauseigentümer Krause. Zum einen fühlte er sich vom Stadtverordnetenbeschluss zum Klimanotstand bestärkt. Zum anderen berief er sich auf die Rechtslage: „Das Pariser Abkommen zum Klimaschutz und dessen Umsetzung genießen auch in Potsdam Verfassungsrang“, erläutert er im MAZ-Gespräch.

Schwarze Module mit dunkler Umrahmung

Die Paneele sollten schwarze Module mit dunkler Umrahmung sein – ein unauffälliges Design, das oft für denkmalgeschützte Bauten gewählt wird. Jörg Krause hat sein Haus in den 1990er Jahren sanieren lassen – in guter Kooperation mit der Denkmalpflege, wie er betont. Er sei sich des historischen Wertes sehr bewusst. Das Gebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet; es gehörte der Gattin des Leibarztes Wilhelms II.

Als Krause im September 2020 seinen Antrag stellte, war er zuversichtlich, bald einen positiven Bescheid zu erhalten. Was ihn in der Annahme bestärkte: Sein Dach fällt für Betrachter von der Straße aus kaum ins Auge. Die Traufhöhe beträgt acht Meter, die Firsthöhe 9,30 Meter. Das Walmdach hat eine Neigung von nur 15 Grad.

Vorschlag: Solarmodule auf Nordseite vom Dach

Es gab einen Termin der Denkmalpflege vor Ort – von dem Jörg Krause nicht informiert wurde. Auch zu einem weiteren Termin, den es offenbar gab, sei er nicht hinzugebeten worden. Am 29. April kam dann eine E-Mail aus der Behörde: Nach Prüfung der Situation vor Ort sei man „zu dem Schluss gekommen, dass eine Photovoltaikanlage, wie dargestellt, vom öffentlichen Straßenraum einsehbar ist“, hieß es, gefolgt von der Empfehlung: „Sie sollten mit einer Anlage auf die rückwärtigen Dachflächen ausweichen.“ Doch dabei handelt es sich laut Krause um Flächen, die in nördlicher Richtung – also im Schatten – liegen.

Krause antwortete empört: „In Ihrer E-Mail fehlt die Angabe, aus welcher Entfernung Sie im Rahmen Ihres geheimen Ortstermins die Wahrnehmungsfähigkeit vom öffentlichen Straßenraum meinten feststellen zu können. Aus geringer Entfernung (unter 50 Metern) ist das Dach jedenfalls vom Straßenraum nicht einsehbar. Je weiter demgegenüber die Entfernung eines Fußgängers (...) ist, umso weniger fällt der konkrete Dachaufbau ins Auge.“ Er widersprach auch der Annahme des Amtes, dass die geplante Anlage eine Aufbauhöhe von 35 Zentimetern haben würde – diese sei deutlich niedriger.

Dass in der Ablehnung zudem die Denkmalbereichssatzung als Grund genannt wurde, befremdete ihn: Denn die Satzung wurde erst im Mai von den Stadtverordneten beschlossen. Krause: „Sollte dieser Satzung tatsächlich ein generelles Verbot von Photovoltaikdächern zu entnehmen sein – was ich bezweifle – , hätte sich die Landeshauptstadt damit in Widerspruch gesetzt zum eigenen Klimanotstandsbeschluss.“ Mittlerweile hat Krause Klage beim Verwaltungsgericht Potsdam eingereicht.

Auch für einen Denkmal-Experten wie Heinz Schönemann ist die Ablehnung nicht nachvollziehbar. Der bekannte Kunsthistoriker war Vize-Generaldirektor der Schlösserstiftung und Stiftungskonservator. Zur MAZ sagte er zu dem Fall: „Ich kann die Absage nicht verstehen.“ Das Dach habe „keine besondere Form“ und es sei nicht einsehbar. Kurz: „Für die Gesamtsituation des Wohngebiets hat das überhaupt keine Wirkung.“ Die Absicht des Eigentümers sei hingegen „löblich und schwerwiegender“.

Geschäftsführer Rico Rückstadt von der Firma Energieinsel, die Krause für die Montage angefragt hatte, kann den Bescheid auch nicht nachvollziehen. Man hätte die Module „dachparallel“ aufgebracht und nicht aufgeständert: „Das sieht am Ende aus wie Dachfenster.“

Gebäude der Lindenapotheke hat Solarziegel

Auf MAZ-Nachfrage erklärte die Pressestelle des Rathauses, „dass die derzeitige Rechtslage im Denkmalrecht des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes klare Grenzen setzt, wie Photovoltaikanlagen im Freien und auf Gebäuden errichtet werden können“. Es gebe aber auch „aktuelle Beispiele für innovative Lösungen auf Potsdamer Gebäuden, die Denkmale sind“. Etwa das Gebäude der Lindenapotheke in Babelsberg, auf dem Solarziegel verwendet wurden.

Für Jörg Krause ist das ein Beleg dafür, dass mit gutem Willen offenbar doch eine Auflösung des – scheinbaren – Widerspruchs zwischen Denkmalschutz und Klimaschutz gefunden werden kann.

