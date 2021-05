Bornstedt

Der Filmpark Babelsberg und die Biosphäre am Volkspark in Bornstedt sind bislang nicht von den angekündigten Corona-Lockerungen erfasst. Das bestätigten die jeweiligen Geschäftsführer auf MAZ-Anfrage am Mittwoch.

Filmpark will spätestens am 24. Juni öffnen

„Wir sind in der Präzisierung der Landesregierung noch nicht dabei. Ein richtiges Go wie im letzten Jahr habe ich noch nicht“, sagt Filmpark-Chef Friedhelm Schatz. 2020 durfte er im Juni mit bis zu 1500 Besuchern gleichzeitig im Park sein Geschäft wieder aufnehmen. Derzeit erlaub die angekündigte Regelung aber höchstens 500 Besucher. „Das lohnt nicht, um so einen Laden wieder hochzufahren“, so Schatz.

Er hofft angesichts schrittweiser Erleichterungen noch auf eine Erhöhung der Besucherzahl, habe das auch der Landesregierung mitgeteilt und bereite sich weiter auf den 24. Juni als Öffnungstermin vor – dem ersten Tag der Sommerferien in Berlin und Brandenburg. „Ich bin optimistisch und gehe auf eigenes Risiko. Wir wollen unbedingt aufmachen und scharren mit den Hufen“, sagt Schatz. In normalen Jahren hat der Filmpark rund 300.000 Besucher gezählt und ist damit die größte kommerzielle Attraktion Potsdams.

Biosphäre fällt auch nicht unter die Lockerungen

Die Biosphärenhalle im Volkspark Potsdam bleibt womöglich trotz aller Lockerungen geschlossen. „Wir sind eine Freizeiteinrichtung und fallen bislang noch nicht unter die angekündigten Lockerungen“, erklärte Geschäftsführer Eckhard Schaaf auf MAZ-Anfrage. Spaß- und Freizeitbäder, Museen und auch das Tropical Island wurden in der Vereinbarung am Dienstag genannt, „aber die Biosphäre ist keines von diesen Dingen“, so Schaaf. „Bis jetzt hab ich nichts Belastbares, ich hoffe auf die neue Verordnung. Wir brauchen eine Regelung für Freizeiteinrichtungen.“

Die Biosphäre sei schon letztes Jahr unter den letzten, die öffnen durften gewesen. Die Tropenhalle gehört in normalen Jahren zu den größten Besuchermagneten Potsdams. 2019 zählte man dort über 170.000 Besucher.

Die Biosphäre gehört zur Pro Potsdam und wird regelmäßig mit hohen Zuschüssen aus dem Stadthaushalt subventioniert, weil sie dennoch nicht genug Besucher für einen wirtschaftlichen Betrieb aufweist.

Von Peter Degener