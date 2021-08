Trotz Pandemie: Ruhiger erster Schultag in Potsdam

Potsdam

Die Sommerferien sind vorbei und Potsdams Schulen begrüßen rund 27 000 Schülerinnen und Schüler in Präsenz. Aufgrund der niedrigen Inzidenz kann der Auftakt in ein neues Schuljahr vor Ort stattfinden. Es gelten weiterhin Test- und Maskenpflicht, oder ein Impfnachweis. Daran scheinen die Schüler mittlerweile gewöhnt zu sein. Bis auf einige wenige, waren alle Schüler mit einem negativen Test ausgestattet. Für diejenigen, die nach einer langen Sommerpause die Testpflicht nicht mehr präsent hatten, ermöglichten Schulen wie das Bertha-von-Suttner-Gymnasium, sich vor Ort selbst zu testen. Auch an der Grundschule Bornim nutzen zwei Kinder die Möglichkeit eines Selbsttests. Rundum schienen die Schüler allerdings sehr gut vorbereitet.

Ersten Schultag erfolgreich gemeistert

Die Eisenhart-Schule zum Beispiel musste nicht auf die Selbsttests der Schule zurückgreifen, die Schüler haben ihre Erfahrung aus dem letzten Schuljahr über die Ferien beibehalten. Auch die Maskenpflicht ist für viele Schüler Alltag. Selbst die Grundschüler, für die eine Maskenpflicht in der Schule dieses Jahr in den ersten beiden Wochen gilt, haben den ersten Schultag mit Maske erfolgreich gemeistert.

„Für die Erstklässler war es zwar eine Umstellung und es kamen im Unterricht vereinzelt Fragen, ob die Maske wieder abgenommen werden kann, aber die Kinder haben es toll gemeistert“, so Schulleiterin Silvana Green der Grundschule Bornim. Ähnliches berichtet Andrea Wagner, Schulleiterin der Eisenhart-Schule. Es seien lediglich nach den Pausen oder nach dem Lüften hin und wieder Erinnerungen an das Aufsetzen der Maske nötig gewesen. Dies sei aufgrund der ohnehin vielen Eindrücke am ersten Schultag allerdings normal. Zur Freude der Schüler und Lehrer spielte das Wetter genauso gut mit. So konnten die Fenster der Grundschule Bornim größtenteils offenbleiben.

Einige Klassen nutzten zusätzlich die Chance, stundenweise auf den Schulhof zu gehen. Der gelungene Start in ein weiteres Schuljahr während der Pandemie lässt Lehrer und Schüler aufatmen – Bildung ist auch in Krisenzeiten möglich und im Präsenzunterricht haben wieder alle den gleichen Lehrstoff vor der Nase.

Von Naomi Gyapong