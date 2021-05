Trotz Virus-Mutationen: Deutlich weniger Kinder infizieren sich mit Corona in Potsdam

Potsdam

Die Pandemie-Lage in der Landeshauptstadt entspannt sich trotz der Entdeckung der indischen Coronavirus-Variante. „Es gibt keine weiteren Fälle“, sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Nachfrage. Die beiden mit B1.617.1 infizierten Potsdamer sind noch in Quarantäne.

95 Prozent britische Mutante, einzelne andere Varianten

„95 Prozent aller Infektionsfälle“ gehen auf die sogenannte britische Mutante B1.1.7 zurück. Hinzu kommen nun die zwei nachgewiesenen Infektionen mit B1.617.1 sowie einmal die südafrikanische Variante B1.351. Letztere wurde seit Anfang Mai in Potsdam 17-mal entdeckt.

Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum reagiert man gelassen auf das Auftauchen der indischen Mutante. „Nach aktuellem Wissensstand sind die geltenden Abläufe hinreichend rigide für den Umgang mit sämtlichen VOC-Patienten“, teilt Sprecherin Theresa Decker mit. Das Krankenhaus habe ein strenges Sicherheitskonzept und Abstrichmanagement, das auch vor besorgniserregenden Virusvarianten (VOC) schütze.

Infektionszahlen bei Kindern in Potsdam fast halbiert

Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag 38 Neuinfektionen – die höchste Zahl unter allen Brandenburger Kreisen. Trotzdem sank die Inzidenz auf 59,3 Fälle vor 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche – ein landesweiter Mittelfeldplatz.

Die sinkenden Zahlen zeigen sich auch in Kitas und Schulen. Am Donnerstagnachmittag waren 36 Kinder und Jugendliche (Mittwoch: 43; Vorwoche: 56) und drei Mitarbeiter mit Corona infiziert (5; 10). Zudem sind 184 Kinder und Jugendliche (376; 786) sowie 17 Mitarbeiter (37; 96) in Quarantäne.

Patientenzahl in Krankenhäusern stagniert

Die Patientenzahlen in den Krankenhäusern stagnieren jedoch. Dort sind 15 Infizierte in Behandlung, davon sieben auf Intensivstationen. Warum die Zahlen nicht weiter sinken, dafür hat Kliniksprecherin Decker keine Erklärung: „Wir können dies auch nur konstatieren.“

Kontrollen zu Pfingsten

Ab Freitag 0 Uhr gilt in Potsdam die Bundesnotbremse nicht mehr. Diverse Eindämmungsmaßnahmen werden gelockert. Dennoch werde das städtische Ordnungsamt die Einhaltung der Regeln übers Pfingstwochenende kontrollieren, kündigt Rathaus-Sprecher Brunzlow an. Die jetzt geöffnete Außengastronomie müsse Hygienekonzepte und deren Umsetzung vorweisen können. Die Ordnungsamtsmitarbeiter prüfen etwa, ob die Abstands- und die Haushaltsregeln eingehalten werden.

Von Alexander Engels