Potsdam-Mittelmark

Auf der Zubringerautobahn A115 in Richtung Berlin ist es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, kam ein Volvo-Truck aus Erfurt gegen 14 Uhr am Parkplatz Wendgräben aus noch ungeklärtem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaum und krachte anschließend frontal an einen Baum.

Dabei wurde der 45-jährige Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro beziffert.

Von maz-online/rai