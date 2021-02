Bad Oldesloe

Jedes Jahr wird über den Europäischen Notruftag informiert. Dieser Tag soll den Menschen die Notfallnummer 112 ins Gedächtnis rufen. Denn nur die Hälfte der Europäer weiß, mit welcher Telefonnummer sie in Notsituationen Hilfe bekommt. Symbolisch passend findet dieser Tag immer am 11. Februar (11.2.) statt. Ein Anlass, die 112 noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

An diesem Tag twittern viele Leitstellen von ihren Einsätzen, um auf ihre wichtige Arbeit aufmerksam zu machen, so auch die Feuerwehr Potsdam.

Hier können Sie die Einsätze sehen, die heute bei der Feuerwehr Potsdam auflaufen:

Wo gilt die Notrufnummer 112?

Seit 2008 gilt die Notrufnummer 112 in allen EU-Mitgliedsstaaten, in Russland, in der Ukraine und weiteren Länder – aus dem Festnetz und dem Mobilfunknetz. Sie ist vorwahlfrei, kostenlos und verbindet den Anrufer mit der örtlich zuständigen Notrufzentrale. Die leitet das Gespräch dann an professionelle Helfer weiter, an die Feuerwehr, den Notarzt oder die Polizei.