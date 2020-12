Potsdam

„Sie brauchen nicht durch Europa fahren, Sie müssten nur nach Babelsberg kommen“: So in etwa begann die Zusammenarbeit zwischen einem Berliner Architekturbüro und der Potsdamer Firma „Beton und Naturstein Babelsberg“. Das Unternehmen hat mehr als 3000 Terrazzoplatten für den neuen Berliner U-Bahnhof „Rotes Rathaus“ nahe des Alexanderplatzes hergestellt. Am 4. Dezember soll dieser, samt zwei weiteren Bahnhöfen und der verlängerten U-5-Linie, in Betrieb genommen werden. Das ganze Projekt kostete Bund und Land laut der Bauleitung „ BVG Projekt“ um die 525 Millionen Euro.

„Ein spannender Anruf“

Die ganze Zusammenarbeit zwischen Berlin und Babelsberg habe mit einem „spannenden Anruf“ begonnnen, erzählt BNB-Geschäftsführer Manuel Vöge. Ein Angestellter des Berliner Architekturbüros rief bei BNB an. „Er fragte uns, ob wir irgendwo in Europa eine Firma kennen, die gefräste und geschliffene Betonplatten bauen kann“, erzählt Vöge. Wie sich herausstellte, macht BNB seit Jahren genau solche Arbeiten. Also bekam das Brandenburger Unternehmen den Auftrag, die Terrazzoplatten herzustellen, welche der Architekt Oliver Collignon entworfen hatte.

BNB stellte die Platten für das Bauprojekt her. Quelle: Leif Lobinsky/BNB

„Das Projekt erstreckte sich über fünf Jahre“, berichtet Vöge der MAZ. Mitarbeiter Florian Fadtke leitete es auf Seiten von BNB. Die Nähe zur Baustelle (circa 30 Kilometer) erwies sich als Glücksfall: „Wir sind an manchen Tagen zweimal hingefahren“, so der Geschäftsführer. Zeitweise seien bis zu zehn Mitarbeiter eingesetzt worden. „Im Nachhinein hätte ich mir drei weitere kaufmännische Mitarbeiter gewünscht, um das Projekt finanziell zufriedenstellend zu beenden“, sagt Vöge. Denn die finanzielle Abwicklung werde möglicherweise noch viele Monate dauern.

„Die Zahl der Mitarbeiter ging extrem zurück“

BNB hat eine bewegte Geschichte, die Firma existiert bereits seit 60 Jahren: Vor der Wende habe das Unternehmen hauptsächlich Fertigteile für Plattenbauten hergestellt, erzählt Vöge. „Teilweise mit mehr als 140 Mitarbeitern. Dann kam die Wende und Plattenbauten wurden nicht mehr gebaut. Die Zahl der Mitarbeiter ging extrem zurück.“

Im Jahr 2007 übernahm er das Werk mit knapp 20 Mitarbeitern und kaufte die Gesellschafteranteile: „Seitdem beschäftigen wir uns ausschließlich mit Betonsonderteilen.“ Mittlerweile arbeiten mehr als 60 Menschen bei der Babelsberger Firma, die auch einen Standort in Rehbrücke hat.

Manuel Vöge übernahm das BNB-Werk im Jahr 2007. Quelle: Varvara Smirnova

Plattenherstellung nach Kuchenrezept

Hinter dem Design des Bahnhofs „Rotes Rathaus“ steckt der Berliner Star-Architekt Oliver Collignon. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, entschied er sich für die anthrazitfarbene Wandplatten, um das „Unterirdische und Eingegrabene zu transportieren“.

Doch wie werden solche Platten, die am Ende auch einen Graffitischutz haben, überhaupt hergestellt? Vöge erklärt: „Es ist wie ein Kuchen, den man backt.“ So würden schwarzer Marmor, Sand, Zement und Pigmente nach spezieller Rezeptur vermischt – zusammen ergebe das Sonderbeton. „Diese flüssige Masse wird in eine Betonform gegossen, erhärtet und dann hat man das fertige Rohteil.“ Das werde gefräst, geschliffen und im Anschluss imprägniert. „Das passiert alles hier im Werk“, erzählt er.

Bis zu 20 Platten auf Vorrat

Diese zahlreichen Schritte offenbaren aber auch Tücken: Obwohl jede Platte ein Einzelstück ist, müssen alle optisch gleich aussehen und maßgenau sein. Sonst würden sie an der Wand des Bahnhofs nicht korrekt übereinander passen.

Auch wenn der Bahnhof am 4. Dezember eröffnet wird, ist das Projekt für BNB nicht ganz vorbei. So wird die Firma für eventuelle Reparaturen bis zu 20 Terrazzoteile aufbewahren, die beschädigte Platten ersetzen könnten. „Wobei ich mir das nur sehr schwer vorstellen kann“, erklärt Vöge, „die Platten und das ganze Bauwerk sind schon sehr massiv und funktional. Die halten einiges aus.“

