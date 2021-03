UCI-Potsdam wird Schnelltestzentrum

Potsdam

Mehr Testmöglichkeiten für Potsdamer: Am Donnerstag, 1. April soll im UCI-Kino in den Bahnhofspassagen ein neues Schnelltestzentrum eröffnen. Das meldete die Stadt Potsdam auf ihrer Facebook-Seite und bestätigte die Neueröffnung auch auf Nachfrage.

Außerdem sollen noch in dieser Woche zwei Test-Drive-Ins in der Innenstadt westlich und östlich der Brandenburger Straße entstehen. Wie die Stadt auf Nachfrage sagte, befinde man sich noch in Abstimmung mit den Anbietern um die entsprechenden Flächen. Genauere Informationen sollen im Laufe des Mittwochs folgen.

Tests durch das Autofenster

Wie Stadtsprecher Jan Brunzlow erklärte, sieht das Konzept vor, dass Potsdamerinnen und Potsdamer, die sich testen lassen wollen, mit ihrem Auto an die entsprechende Drive-In-Stelle heranfahren und sich testen lassen können, ohne aussteigen zu müssen. Der Test würde durch das geöffnete Autofenster durchgeführt werden.

Auch in Babelsberg sowie im Norden der Stadt werden laut Brunzlow derzeit nach geeigneten Orten für Teststellen gesucht. Ob auch in den einzelnen Ortsteilen die Möglichkeit für kostenlose Schnelltests angeboten werden wird, sei allerdings fraglich. Wirtschaftlich würde sich das nicht rechnen. Wie berichtet bemängelte der CDU-Stadtbezirksverband Nord-West die fehlenden Testzentren in den Potsdamer Ortsteilen.

Potsdams Linke fordert Testzentren in allen Ortsteilen

Auch die Linken Stadtverordneten Stadtverordneten Tina lange und Sascha Krämer fordern, dass die Menschen in den Ortsteilen die Chance bekommen, „sich wohnortnah testen lassen zu können, um dort dann Termine wahrnehmen zu können“. Es könne nicht sein, dass man erst für den Test in die Stadt fahren und sich in lange Schlangen einreihen muss, obwohl man nur in Fahrland oder Groß Glienicke zum Frisör gehen möchte, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Die Stadtverordneten fordern, dass sich mindestens ein Testzentrum in jedem Ortsteil mit mindestens 1000 Einwohner:innen befinden sollte.

Von MAZonline/sku