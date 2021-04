Babelsberg

Mit „Ku’damm 63“, „Charite’“, „8 Zeugen“ und „Even Closer – Hautnah“ sind vier Produktionen der UFA für Deutschlands größten Publikumspreis nominiert.

Sonja Gerhardt wurde für ihre Rolle als „Monika Schöllack“ in „Ku’damm 63“ in der Kategorie „Beste Darstellerin (Kino, TV, Streaming) (National)“ vorgeschlagen. Das hat das Unternehmen mit Sitz in der Medienstadt Babelsberg mitgeteilt.

Der Jupiter-Award wird von den Medienzeitschriften TV Spielfilm und Cinema in diesem Jahr zum 44. Mal verliehen.

Publikumspreis trotz geschlossener Kinos

Da die Kinos im ersten Jahresviertel nicht öffnen konnten, standen dem Publikum dieses Mal alle Produktionen und Darstellenden zur Wahl, die zwischen Januar und März 2021 im TV und Streaming zu sehen waren.

Zu den bisherigen Jupiter-Preisträgern zählten den Angaben nach Hollywood-Stars wie Jodie Foster und George Clooney, aber auch viele bekannte deutsche Schauspielgrößen wie Jannis Niewöhner und Emilia Schüle.

Die UFA Fiction Produktion „Ku’damm“ 63 führt die Geschichte von Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihren Töchtern Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) im Berlin der 1960er-Jahre fort. Der Mehrteiler ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Im Fokus der dritten Staffel „Charité“ steht das Schicksal des weltberühmten Berliner Krankenhauses an der deutsch-deutschen Grenze im Sommer 1961.

Nina Gummich als Dr. Ella Wendt

Neben der fiktionalen Figur der Dr. Ella Wendt (Nina Gummich), arbeiteten und forschten Dr. Ingeborg Rapoport (Nina Kunzendorf), Prof. Dr. Otto Prokop (Philipp Hochmair) und Prof. Dr. Helmut Kraatz (Uwe Ochsenknecht). Die sechs Folgen stehen in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Inspiriert von der Arbeit der Rechtspsychologin und Bestsellerautorin Dr. Julia Shaw erzählt die UFA Fiction Serie „8 Zeugen“ eine hochemotionale Geschichte über die Macht unserer Erinnerungen – und wie wenig wir ihnen trauen können.

In der Hauptrolle als Rechtspsychologin Dr. Judith Braun spielt Alexandra Maria Lara. Die achtteilige Serie ist auf TVNOW abrufbar.

Das Gefühlschaos junger Menschen

In der UFA Serial Drama Produktion „Even Closer – Hautnah“ geht es um das Gefühlschaos junger Menschen, die ihren Traum vom Leben auf der Bühne verfolgen – und dabei zwischen Leistungsdruck und Leidenschaft alles aufs Spiel setzen könnten.

In den Hauptrollen: Feli (Vivien König), Lucie (Mareike Zwahr), Klara (Maéva Marie Mathilde Roth), Ben (Hans Gurbig) und Nils (Vinzenz Wagner). Die sechsteilige Serie steht auf TVNOW zum Streamen bereit.

Von Volker Oelschläger