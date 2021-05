Potsdam

Fünf Wochen vor den Sommerferien wissen in Potsdam Dutzende Schüler noch nicht, wo sie im kommenden Schuljahr lernen werden. Schulrat Eckhard Dörnbrack informierte am Dienstag den Bildungsausschuss über die Entwicklungen in den Übergangsverfahren. Demnach gibt es sowohl für die neuen Erstklässler als auch beim Übergang an die weiterführenden Schulen Engpässe.

22 Erstklässler sind noch ohne Schulplatz

Noch beherrschbar, für die betroffenen Familien aber unschön ist die Lage bei den Kindern, die jetzt in die Schule kommen. Rund 2000 werden Anfang August ihre Zuckertüten zur Schule schleppen – 22 von ihnen haben noch keinen Schulplatz, weil weder ihr Erst- noch ihr Zweitwunsch in der Anmeldung berücksichtigt werden konnte. „Die Ablehnungsbescheide gehen in diesem Moment in die Post“, sagte Eckhard Dörnbrack. Die betroffenen Kinder bekommen einen alternativen Platz angeboten, denn stadtweit sind trotz der 22 nicht vermittelten Kinder noch 93 Stühle in ersten Klassen unbesetzt.

Besonders stark nachgefragt sind, so der Schulrat, die Babelsberger Goethe-Grundschule, die Gerhart-Hauptmann-Grundschule in der bei Familien extrem beliebten Brandenburger Vorstadt, das Schulzentrum am Stern mit der Grundschule nach Montessori-Prinzip sowie die Grundschule am Jungfernsee. Überraschend wenig Anmeldungen hingegen hat die neue Grundschule an der Heinrich-Mann-Allee erhalten. Sie war eigentlich mit zwei ersten Klassen geplant worden, nach derzeitigem Stand wird sie im ersten Jahr aber nur einzügig unterrichten.

Weit schwieriger ist die Lage im so genannten Ü7-Verfahren, also bei den Kindern, die nach sechs Jahren Grundschule auf die weiterführenden Schulen wechseln. 1800 Kinder sind es, die sich nun auf Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien in der Stadt verteilen.

Gymnasium am Stern noch frei

Übernachgefragt sind, wie in jedem Jahr, die Gymnasien. So muss auch zum Schuljahr 2021/22 wieder ein Gymnasium eine Klasse mehr einrichten, als angedacht, dieses Mal trifft es das Humboldt-Gymnasium in der Teltower Vorstadt. Dieses Vorgehen ist seit Jahren üblich: Reihum nehmen die Gymnasien alljährlich jeweils eine Klasse über die Planung hinaus auf, um die Rechtsansprüche der Familien auf einen Platz am Gymnasium erfüllen zu können.

Denn alle Potsdamer Gymnasien bis auf das Leibniz-Gymnasium am Stern und auch mehrere Gesamtschulen werden derart stark angewählt, dass sie nicht einmal die Erstwünsche der Familien befriedigen können: Neben den Gymnasien betrifft das auch die Voltaire- und die Da Vinci-Gesamtschule sowie das Schulzentrum am Stern.

Auch Ober- und Gesamtschüler sind betroffen

„Wir haben nach dem Abarbeiten der Erst- und Zweitwünsche 113 Schüler, die derzeit noch keinen Platz an einer weiterführenden Schule haben“, erklärte Schulrat Eckhard Dörnbrack im Ausschuss. Rund 30 Kinder mit dem Wunsch, entweder eine Oberschule oder eine Gesamtschule zu besuchen warten demnach noch auf einen Platz, ebenso ergeht es etwa 30 Kindern, die definitiv auf eine Gesamtschule wollen und mehr als 40 angehenden Gymnasiasten.

Zumindest für die Gymnasiasten liegt die Lösung mit dem Leibniz-Gymnasium auf der Hand, dort sind noch Plätze verfügbar, allerdings weniger, als benötigt. „37 Plätze am Gymnasium konnten so noch vergeben werden“, sagte Dörnbrack. Übrig bleiben ihm zufolge 69 Schüler, die einen Platz an Gesamt- oder Oberschule suchen und sieben Kinder mit Gymnasialempfehlung.

Jetzt würden die Angebotsschreiben an die noch nicht versorgten Familien verschickt. „Wir können Plätze an der Steuben-Gesamtschule und der Kollwitz-Oberschule anbieten. Wer keinen Platz annimmt, wird zugewiesen“, so der Schulrat.

Von Saskia Kirf