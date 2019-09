Über 96.000 Badegäste in den Strandbädern

Potsdam

Genau 96 087 Badegäste zählten die zwei Strandbäder am Tiefen See und am Templiner See in der Saison 2019, wie die Bäderlandschaft Potsdam (BLP), eine Tochter der Stadtwerke, am Montag mitteilte.

Damit läge man sieben Prozent über der Planung, die von „Normalwetter“ mit weniger Hitze und mehr Regentagen ausgeht. Den Besucherrekord aus dem vergangenen Jahr erreichte man aber nicht. Damals wurden 116.390 Badegäste registriert.

Saisonabschluss am Sonntag mit Familientag im Waldbad

Die Saison ist allerdings noch nicht völlig vorbei. Noch bis zum Sonntag öffnen beide Bäder täglich. Am Sonntag wird dann von 12 bis 19 Uhr der Saisonabschluss als Familientag im Waldbad Templin gefeiert.

Unter dem Motto „Tschüss Sommer!“ steht einerseits das ganze Strandbad mit Großwasserrutsche mit Zeitmessung, verschiedenen Kletter- und Spielgeräten, Kleinbadeteich, Minigolfanlage, Volleyballfeldern und Tretbootverleih zur Verfügung. Andererseits gibt es mit einer Hüpfburg, Stockbrot und Musik auch Angebote außer der Reihe.

Das Waldbad am Templiner See ist sogar mit dem Wassertaxi erreichbar

Das Waldbad Templin ist gut mit dem Auto, Fahrrad und den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Bus 607 pendelt ab dem Potsdamer Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Forsthaus Templin, von dort aus ist es nur noch ein kurzer Fußweg.

PKW-Parkplätze und Fahrradständer sind vorhanden. Eine Anreise ist auch per Wassertaxi über den Templiner See möglich. Die Haltestelle befindet sich direkt am Waldbad Templin.

Von MAZonline