Potsdam

Das Beginn des jüdischen Lichterfestes haben am Sonntagabend Rabbiner Nachum Presman und Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) das erste Licht am Chanukka-Leuchter vor dem Landtagsschloss entzündet – ein Zeichen für ein aktives jüdisches Leben und ein respektvolles Miteinander. Chanukka endet am Abend des 30. Dezember.

Auch anderswo in der Stadt heißt es in diesen Tagen „Alles ist erleuchtet“. Denn Licht spielt in der Adventszeit eine wichtige Rolle. Ob Weihnachtsmarkt, Vorgarten oder das Hotel „Mercure“ – wir haben ein paar Eindrücke eingefangen.

Zur Galerie Bunt oder einfach weiß-gold: Die Lichter in der Landeshauptstadt bringen ein wenig Hoffnung und Freude in die dunkle Jahreszeit.

Übrigens dürfen wir uns nun wieder auf längere Tage freuen. Der kürzeste Tag des Jahres – der 21. Dezember – liegt hinter uns. Nun geht es wieder aufwärts!

Von MAZonline