Potsdam

Ab dem 3. Januar 2022 werden in Potsdam die Weihnachtsbäume abgeholt. Etwas mehr als drei Wochen dauert die Aktion der Potsdamer Stadtwerke. Die Abholung der Christbäume erfolgt nach einem ausgeklügeltem Plan: Bis zum 28. Januar 2022 gibt es für jede Straße in Potsdam zwei Termine, an denen die Weihnachtsbäume abgeholt werden. In der Feuerbachstraße in der Brandenburger Vorstadt ist beispielsweise der erste Termin direkt am 3. Januar 2022, der zweite 14 Tage später am 17, Januar 2022.

Der detaillierte Abholplan für die Weihnachtsbäume gibt es auf der Homepage der Stadtwerke. Dort einfach der Anleitung folgen und die individuellen Termine anzeigen lassen. 

Bevor der Weihnachtsbaum auf der Straße liegt

Um eine reibungslose Sammlung der Weihnachtsbäume am jeweiligen Abholtag zu gewährleisten, bedarf es jedoch etwas Vorarbeit der Weihnachtsbaum-Besitzer. Nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung müssen folgende Hinweise beachtet werden:

► Die Weihnachtsbäume sollten am Morgen des Abholtages ab spätestens 6 Uhr oder am Abend des Vortages ab 18 Uhr bereitgelegt werden.

► Die Bäume müssen in Fahrbahnnähe so bereitgelegt werden, dass Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden.

► Damit eine umweltgerechte Verwertung erfolgen kann, muss sämtlicher Weihnachtsschmuck entfernt werden.

► Der eigene Weihnachtsbaum kann zusammen mit den Bäumen der Nachbarn gestapelt werden.

► Weihnachtsbäume, die länger als zwei Meter sind, müssen geteilt werden.

Lesen Sie auch Brauch der Feuerwehr Potsdam: Wie kommt der Weihnachtsbaum auf den Schlauchturm?

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Informationen auf der Homepage der Stadtwerke. Bei persönlichen Rückfragen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallberatung telefonisch unter 0331 289 17 96 oder per E-Mail unter abfallberatung@rathaus.potsdam.de zur Verfügung.

Von MAZonline