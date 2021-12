Potsdam

Seit Mitte Dezember 2021 werden in Potsdam auch Kinder gegen das Coronavirus geimpft. In den beiden Impfzentren der Stadt Potsdam haben die Kinderimpfungen am 15. Dezember 2021 in der Schinkelhalle begonnen, ab dem 17. Dezember werden Kinder auch in der Metropolishalle geimpft. Zum Start hatte die Stadtverwaltung Potsdam insgesamt 320 Termine angeboten – in kürzester Zeit waren alle Impftermine vergeben. Neue Termine werden werden immer mittwochs gegen 17 Uhr und samstags gegen 10 Uhr freigegeben.

» direkt zur Terminvergabe in der Schinkelhalle

» direkt zur Terminvergabe in der Metropolishalle

Nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung werden für die Impfungen der 5- bis 11-Jährigen jeweils mittwochs und samstags in der Schinkelhalle sowie freitags und samstags in der Metropolishalle je eine komplette Impfbahn vorgehalten. Pro Impftag sollen jeweils 80 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren den Kinderimpfstoff von Biontech erhalten.

Kinderimpfen in Potsdamer Arztpraxen

Neben den Impfangeboten in der beiden Impfzentren bieten auch einige Ärzte in Potsdam Kinderimpfungen an. Wie die Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) mitteilte, ist der für die Arztpraxen verfügbare Kinderimpfstoff vom Bund stark begrenzt. Die nächste Lieferung vom Bund erfolgt daher erst in der Woche ab dem 10. Januar.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) bieten derzeit folgende Arztpraxen in Potsdam Kinderimpfungen an:

Diese Arztpraxen in Potsdam impfen Kinder

Praxis Thomas Schnellbacher

Maja Thyen

Konrad-Wolf-Allee 57,

14480 Potsdam

Telefon: ​(0331) 622733

Impfungen ab sofort

Saarmunder Str. 48

14478 Potsdam

Telefon: ​(0331) 8873860

Impfungen ab 2022

Großbeerenstr. 123

14482 Potsdam

Telefon: ​(0331) 7408053

Impfungen ab 2022

Kerstin Müller

Anni-von-Gottberg-Str. 6a

14480 Potsdam

Telefon: ​(0331) 621066

Impfungen ab sofort

Info: ​Anmeldung per Mail: kinderpraxis-mueller-tauchnitz@gmx.de)

Alexander Tauchnitz,

Anni-von-Gottberg-Str. 6a

14480 Potsdam

Telefon: ​(0331) 621066

Impfungen ab sofort

Info: ​Anmeldung per Mail: kinderpraxis-mueller-tauchnitz@gmx.de)

Nicole Josiger

Graf-von-Schwerin Str. 3

14469 Potsdam

Telefon: ​(0331) 58114333

Impfungen ab 2022

Info: ​nur eigene Patienten

Axel Panzer

Heinrich-Mann-Allee 54

14473 Potsdam

Telefon: ​(0331) 74094978

Impfungen ab 2022

Info: ​nur eigene Patienten

Manuela Theophil

Heinrich-Mann-Allee 54

14473 Potsdam

Telefon: ​(0331) 74094978

Impfungen ab 2022

Info: ​nur eigene Patienten

Andreas Knoblauch

Luisenplatz 1

14471 Potsdam

Telefon: ​(0331) 2016553

Impfungen ab 2022

Info: ​nur eigene Patienten

Steven Rohbeck

Luisenplatz 1,

14471 Potsdm,

Telefon: ​(0331) 2016553

Impfungen ab 2022

Info: ​nur eigene Patienten

Anhaltstr. 6

Potsdam

Telefon: ​(0331) 705049 (

Impfungen ab 2022

Info: ​nur eigene Patienten

Jörg Kettler

Kurfürstenstr. 19

14467 Potsdam

Telefon: ​(0331) 2800804

Impfungen ab 20.12.2021

Info: ​nur eigene Patienten

Simone Dröscher

Kurfürstenstr. 19

14467 Potsdam

Telefon: ​(0331) 2800804

Impfungen ab 20.12.2021

Info: ​nur eigene Patienten

Konrad-Wolf-Allee 1-3

14480 Potsdam,

Telefon: ​(0331)622633

Impfungen ab 2022

Info: ​nur eigene Patienten.

Die aktuellen Corona-Zahlen für Potsdam gibt es jeden Morgen in dem kompakten MAZ-Corona-Update für Potsdam.

Von MAZonline