Überfall auf Antiquariat: Die Täter sind längst polizeibekannt

Innenstadt

„Die Polizei kennt doch die Täter, warum tut sie nichts?“ Dörthe Fabry (61) macht keinen Hehl aus ihrer Wut; sie wurde überfallen und beraubt. Mitten in der City kam am 12. Mai kurz nach Ladenschluss ein Mann ins Büro ihres Antiquariats, griff sich aus einer Tasche das Portemonnaie der Frau und folgte ihr in die Küche, bedrohte sie und floh ohne weitere Beute.

Mysteriös sind die Umstände der Tat, die durch die Polizei sogar vermeldet wurde. Von einem unbekannten Täter war die Rede und von der Flucht mit einem Auto. Dass am Steuer des Wagens ein Komplize saß und der Wagenhalter bei der Polizei bekannt ist, wurde nicht gesagt.

Anzeige

Täter will noch mehr Beute machen

Es ist Dienstag, der 12.Mai, 18.05 Uhr. Dörthe Fabry hat den Laden ihres Mannes gerade abgeschlossen und ist ins Geschäftsbüro im Hof gegangen. Arglos lässt sie Tür offen, stellt ihre Tasche auf den Boden, geht in die Küche. Sie hört nicht, dass jemand eintritt, sieht nicht, dass er in ihre Tasche greift. Erst als er direkt hinter hier steht und „Karte! Karte!“ schreit, dreht sie sich um und sieht den „nicht sehr großen“ Mann mit ihrem Portemonnaie. „Sie haben mich bestohlen!“ ruft sie, „Karte! Karte!“ fordert er erneut und stopft eilig die Geldbörse in die Gesäßtasche.

Weitere MAZ+ Artikel

Café-Gäste verfolgen den Dieb

Sie greift hinterher und packt ihn an der Hüfte, denkt nicht an die Gefahr. „Ich rufe die Polizei!“ schreit sie mehrmals; er rennt davon, sie hinterher zur Straße, schreit und gestikuliert. Ein Gast vom Café Junick rennt dem Täter hinterher; ein Kellner verfolgt ihn mit dem Fahrrad. An der Ecke Gutenberg- und Hermann-Elflein-Straße erwischen sie den Mann und halten ihn dort fest. Er wehrt sich, greift in eine Jackentasche; die Verfolger fürchten, dass er eine Waffe zieht und lassen los. Ein dunkelblauer Audi rast heran; der Täter wirft sich auf die Beifahrerseite.

Fluchtauto stammt aus Litauen

Jemand zückt ein Handy, macht ein Foto; sogar das Kennzeichen kann man erkennen: LT für Litauen, dahinter drei Buchstaben, drei Ziffern: LYR 313. Wenig später gibt eine Polizistin das Kennzeichen zum Abgleich an ihre Zentrale durch. „Schon wieder die Litauer“, sagt sie dann. „Und nun?“ fragte Dörthe Fabry. „Wir kennen die Adresse „, weicht die Beamtin aus. „Fahren Sie hinterher!“ verlangt Fabry: „Die Grenzen sind dicht; die können doch nicht weg.“ „Frau Fabry“, entgegnet die Polizistin: „Dafür haben wir keine Zeit.“

2000 Euro hat der Täter mitgehen lassen, das meiste in 50-Euro-Scheinen, dazu vier Geld- und Kreditkarten, die Dörthe Fabry schon Minuten nach der Flucht sperren lässt. Auch ihren Personalausweis hat der Mann und also die Wohnadresse des Unternehmerpaars in Potsdam. Es sei sehr unwahrscheinlich, sagt die Polizistin, dass ein Täter nach dem Raub auch noch zur Wohnung des Beraubten kommt.

Immer wieder Betrüger unterwegs

Dem Unternehmerpaar ist unbegreiflich, warum der Täter nicht mit dem Portemonnaie die Flucht ergriffen und statt dessen unmaskiert in die Küche kam. Inhaber Robert Fabry hat Ähnliches schon mal erlebt: Ein Mann aus Dortmund wollte ihm mal was verkaufen und reichte seinen Ausweis her; Fabry machte eine Kopie und dann den Handel. Doch als der Mann gegangen war, hatte er etwas mitgehen lassen, das viel teurer war. Dass der Betrüger gefasst worden wäre, hat Robert Fabry nie gehört.

Als seine Frau am letzten Freitag bei der Polizei anrief, was die wohl unternommen hätte, erfuhr sie, dass der Vorgang noch immer auf der Wache lag und die Kripo noch nicht erreicht hatte. Auf MAZ-Anfrage erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag, man gebe zu der Sache keine Auskunft, weil die Ermittlungen noch laufen.

Von Rainer Schüler