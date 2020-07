Potsdam

Es ist ein Segen, jemanden wie Max J. zu haben. Jemanden, der ehrlich ist und einem auch die unangenehmste Wahrheit sagt. Dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Dass man nicht mehr der Alte ist. Dass man miteinander lange schon keine Freundschaft mehr teilt – und einen trotzdem nicht fallen lässt. Der des versuchten Totschlags beschuldigte Lucas J. (26) ist ein einsamer Mensch. Viele haben sich von dem Psychischkranken abgewendet. Ob er noch Freunde hat, ist fraglich – aber er hat Max J. (26).

Mit dem Umzug brach der Kontakt ab

Max J. und Lucas J. kennen sich seit der Einschulung. Sie sind in eine Klasse gegangen, haben in der gleichen Nachbarschaft gewohnt und sich zum Spielen besucht. Sie waren gemeinsam im Schwimmverein, auf Kindergeburtstagen und im Ferienlager. Als Lucas J. im Sommer 2006 kurz vor dem Wechsel ans Gymnasium Potsdam verlässt und nach Berlin zieht, bricht der Kontakt ab.

Für den Termin am Landgericht hat sich Max J. Notizen gemacht. Er soll im Sicherungsverfahren, das sich damit beschäftigt, ob Lucas J. eine Gefahr für sich und andere darstellt und dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen ist, aussagen. Also hat er noch einmal auf Facebook geschaut, wann Lucas J. in seinem Leben wieder aufgetaucht ist.

„Es hat für mich einfach nicht mehr gepasst“

Das war 2011. Lucas J. schreibt ihn damals an und fragt, ob man sich nicht mal treffen wolle, „um die gute alte Potsdamer Zeit“ wieder aufleben zu lassen. „Das haben wir nicht verwirklicht“, sagt Max J. 2015 meldet sich Lucas J. erneut – bis 2019 sieht man sich zwei, drei Mal auf Partys. „Da habe ich gemerkt, dass von meiner Seite aus kein großes Interesse mehr besteht.“ Das lag zum einen daran, dass Lucas J. vor allem den Potsdamer Jahren nachhing und sich kaum nach aktuellen Befindlichkeiten erkundigte. Zum anderen daran, dass er ihm „vom Typ her“ nicht mehr sympathisch war. „Als Kind wollte Lucas Meeresbiologie studieren. Jetzt war er bei der Bank und es ging ihm sehr ums Geld und um Besitz... Es hat für mich einfach nicht mehr gepasst“, so Max J. Er zieht sich zurück, lässt Anfragen unbeantwortet. Weihnachten 2018 erklärt er schließlich in einer längeren Nachricht, dass es für ihn keine richtige Freundschaft mehr sei.

Auf den ersten Blick nicht wiederzuerkennen

Anfang August 2019 – also vier Monate bevor er in die Villa, in der er unbeschwerte Kindertag erlebt hat, einbrach und ausrastete – kreuzt Lucas J. plötzlich an Max J.s Elternhaus auf. „Ich hatte an diesem Tag meine Bachelor-Arbeit abgegeben und wollte auf ein Festival fahren – wir haben gerade das Auto beladen.“ Auf den ersten Blick erkennt Max J. nicht, wer da auf ihn zukommt. „Er war heruntergekommen, hatte Dreck im Gesicht und zerzauste Haare. Er war zu warm angezogen, die Klamotten waren zerrissen und die Schuhe kaputt. Er hatte einen zerfetzten Rucksack dabei und hat gestunken. Er sagte, er wolle zu seinem alten Haus gehen.“

„Wir waren uns alle einig, dass etwas mit Lucas nicht stimmt“

Zu diesem Zeitpunkt hat Lucas J. alles verloren. Seit Wochen schläft er im Park, wäscht sich nicht, hat nichts zu essen, magert ab. Er selbst sagt, das war „eine schlechte, bedrohliche Lebenssituation“. Nach der kurzen, unangenehmen Begegnung auf der Straße kommt Lucas J. immer wieder klingelt, fragt nach seinen alten Freund. „Wir waren uns alle einig, dass etwas mit Lucas nicht stimmt“, sagt Max J. Einmal nimmt er sich aber doch Zeit für den Obdachlosen.

In eine Welt gestürzt, die niemand ermessen kann

Sie gehen spazieren, setzen sich im Neuen Garten ans Ufer. „ Lucas hat viel geredet. Ich habe nur zugehört, weil ich gemerkt habe, dass er das Bedürfnis hat zu erzählen.“ Lucas J. spricht schnell, zusammenhanglos. „Es ging auch immer wieder darum, dass er sich das Haus zurückholen möchte.“ Etwa eine Stunde sitzen die jungen Männer, die einst so viel verband, am See – der eine schweigend, der andere in eine Welt gestürzt, die niemand ermessen kann. Auf dem Rückweg fasst sich Max J. ein Herz. „Ich habe ihn auf seinen Zustand angesprochen, auf die Klamotten, den Schmutz. Ich habe ihn gefragt, ob er Probleme hat, ob er Hilfe braucht. Er hat abwehrend reagiert, aggressiv. Er hat gesagt, er sei nur in dieser Lage, weil er beklaut wurde. Er hat überhaupt nicht verstanden, was ich meine.“

In Potsdam bereits der Polizei bekannt

Max J. findet keine Ruhe. „Ich habe gedacht, dass ich irgendwas unternehmen muss.“ Er klingelt an der Villa, zu der es Lucas J. so sehr zieht, und bittet den Hausbesitzer Günter E. um ein kurzes Gespräch. Er erzählt von Lucas J., davon, dass er „total verwirrt“ sei und durch die Nachbarschaft streife. Er fragt, ob Günter E. womöglich noch Kontakt zu den Vorbesitzern, also zu Lucas’ Mutter und dem Stiefvater, habe und erfährt, dass Lucas J. in Potsdam polizeibekannt ist.

Seit dem Überfall auf die Villa sitzt Lucas J. in der Psychiatrie. Von dort ruft er Max J. öfter an, erzählt von sich und der Krankheit, bittet ihn, zu ein paar Leuten Kontakt aufzunehmen. Max J. mag zwar nicht mehr der innige Freund sein, den Lucas J. als Junge in ihm hatte, aber er ist da, er hört zu, kümmert sich. „Wir haben uns auseinandergelebt“, sagt Max J.: „Ich halte die alte Zeit trotzdem in Ehren, weil es eine schöne Zeit war.“ – Das Verfahren wird am 30. Juli fortgesetzt.

Von Nadine Fabian