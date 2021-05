Im November 2020 wird in Babelsberg eine Tankstelle überfallen. Jetzt hat die Polizei Fotos von einer Überwachungskamera veröffentlicht. Wer erkennt diesen Mann?

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten, der am 18.11.2020 in einer Tankstelle in der Friedrich-List-Straße einen Raub beging. Quelle: Polizei