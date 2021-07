Potsdam

Die Polizei konnte am vergangenen Wochenende in der Nacht zu Sonntag in Potsdam sechs Tatverdächtige festnehmen, denen insgesamt vier Raubüberfälle vorgeworfen werden. Einer aus der Gruppe wurde noch am gleichen Abend auf Anregung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der wiederum Untersuchungshaft für den Beschuldigten anordnete. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 19-Jährige am Montag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die anderen Beschuldigten im Alter zwischen 15 und 19 Jahren wurden erkennungsdienstlich behandelt. Dabei wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden die fünf jedoch entlassen und an die Erziehungsberechtigten übergeben, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag.

Bei den Überfällen in Potsdam am Park Babelsberg und auf der Humboldtbrücke erbeuteten die Täter Bargeld und Smartphones.

Von MAZonline