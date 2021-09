Schiffbauergasse

Die Überführung des Potsdamer Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse in eine Stiftung ist abgesagt. Das hat Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) bestätigt. Als Gründe nannte sie die hohen Kosten und die später nur geringen Einflussmöglichkeiten der Stadt. Das betreffe auch den Zugriff auf die Immobilien, die von der Stadt in die Stiftung eingebracht würden.

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke hatte gefragt, welche Gründe gegen ein kommunalen Kulturstiftung sprächen. Im Zuge der Überlegungen zur Zukunft der Kulturquartiere Schiffbauergasse und Freiland sei die Option einer kommunalen Stiftung als Träger- und Betreibermodell frühzeitig aufgegeben worden. Alle anderen Optionen aber würden zahlreiche Fragen aufwerfen, so Hüneke.

Firmengründung für das Kulturquartier

Nach einer Analyse der von der Stadt beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PWC) wurde neben der Stiftung die Überführung des städtischen Immobilienbesitzes in ein Tochterunternehmen der kommunalen ProPotsdam-Holding oder in einen extra zu gründenden Eigenbetrieb der Stadt diskutiert.

Eine Mehrheit der Nutzer des Areals favorisierte demnach die Stiftungsvariante, während eine Mehrheit der am Prozess beteiligten städtischen Vertreter die „Bündelung der Gebäude und des Geländes in einem Eigenbetrieb“ bevorzugte.

Zwei Drittel des Areals im Besitz der Stadt

Das PWC-Gutachten ist ein weiterer Anlauf der Stadt bei der Suche nach einem Betriebsmodell für das mit mehr als 100 Millionen Euro Förderung auf einer Militär- und Industriebrache errichtete Quartier am Tiefen See. Zwei Drittel des gut zehn Hektar großen Areals seien im Besitz der Stadt.

Bewirtschaftet wird das Gelände aktuell von der ProPotsdam, Koordinierung und Vermarktung der Kultur liegen in der Hand eines dem Fachbereich Kultur zugeordneten Standortmanagements. 2020 wurde die Kultur in der Schiffbauergasse von der Stadt mit mehr als zehn Millionen Euro gefördert, in den nächsten Jahren rechnet man mit deutlich höherem Bedarf.

Kulturelle Zweckbindung fällt

Vor der PWC hatten sich bereits andere Gutachter mit der Zukunft des Areals befasst, darunter die KPMG und die AWC, die 2005 bzw. 2010 Betreiberkonzepte für die Schiffbauergasse vorlegten.

Anlass für das PWC-Gutachten ist neben der Optimierung die nächste Woche ablaufende 15 Jahre geltende Zweckbindung für das Zentrum für Kunst- und Soziokultur mit der Fabrik, dem Waschhaus und dem T-Werk als namhaftesten Einrichtungen. Eine Schließung dieser Einrichtungen würde dann nicht mehr mit der Rückzahlung von Fördermitteln bestraft.

Von Volker Oelschläger