Jenes Jom Kippur sollte für Agata Maliszewska ein ganz besonders sein, so dachte sie. Die Studentin der Jüdischen Theologie an der Universität Potsdam fuhr im Oktober 2019 extra nach Halle, weil sie den höchsten jüdischen Feiertag an einem „ruhigen und friedlichen Ort“ verbringen wollte und nicht im belebten Berlin, wo die polnische Auslandsstudentin wohnt. „Schon am Abend des 8. Oktober war ich richtig glücklich, dass ich dort sein würde“, berichtet die junge Frau der MAZ. „Es war etwas so Besonderes für mich, in Halle sein zu können. Alles war schön –bis wir die Schüsse hörten.“

Am 9. Oktober 2019 feuerte ab 12 Uhr der inzwischen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilte, antisemitische Rechtsterrorist Stephan Balliet mehrmals auf das Tor der Synagoge in Halle. Er wollte in das Gotteshaus eindringen und die zum Gebet versammelten Menschen, darunter auch Agata Maliszewska, töten. Bekanntlich scheiterte er mit seinem selbstgebastelten Gewehr an der stabilen Holztür. Die Studentin Agata Maliszewska jedoch trug von diesem Tag nicht nur ein Trauma davon, sie verlor wegen ihrer anschließender Arbeitsunfähigkeit als Auslandsstudentin auch noch ihren Bafög-Anspruch. Nun sieht sie ihr Studium an der renommierten Potsdamer „Schule für Jüdische Theologie“ gefährdet.

Agata Maliszewska studiert in Potsdam Jüdische Theologie. Quelle: privat

Wann ihre psychischen Probleme eigentlich so richtig begannen, kann sie gar nicht mehr genau sagen. „Nachdem ich nach Berlin zurückgekommen war, war ich mehrere Tage auf Adrenalin“, erzählt sie. „Ich wurde die Anspannung in meinem Körper einfach nicht mehr los.“ Sie war nicht verletzt worden, aber das furchtbare Geschehen hatte sich in ihrer Psyche festgesetzt. „Ich wurde von jedem einzelnen Geräusch erschreckt, ich fürchtete mich vor belebten Plätzen, hatte aber auch Angst, wenn ich lange in einem Raum alleine blieb.“

Maliszewska konnte nicht mehr Babysitten

Schon einige Wochen danach gab sie den Job als Babysitterin bei einer Familie auf, mit dem sie sich bisher ein Zubrot verdient hatte. Auch ihre Tätigkeit als studentische Hilfskraft am Potsdamer Institut, wo sie bisher zum Beispiel Konferenzen organisieren half, musste sie zurückfahren. „Ich hörte nie ganz auf mit meiner Arbeit und meinem Studium an der Universität“, so Maliszewska, „obwohl es schwer war, versuchte ich mit meinem Studium fortzufahren. Aber offenkundig war meine Leistung geringer. Ich habe weniger als die Hälfte der Seminare geschafft, in die ich eingeschrieben war.“

Das Schlimmste war allerdings: Da Maliszewska jetzt keinen Nebenjob mehr hatte, wurde ihr kurzum das Bafög gestrichen. Auslandsstudierende müssen laut geltendem Recht – selbst in Zeiten des internationalisierten Bologna-Studiums – einen Job in Deutschland vorweisen, um Bafög bekommen zu können. So will der Gesetzgeber Sozialtourismus durch Zureisende verhindern, die nur zum Schein an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sein und die Förderung lediglich zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts abkassieren könnten.

Ohne Arbeitsnachweis keine Förderung

„Das Studentenwerk Potsdam handelte einfach gemäß den geltenden Regeln“, sagt Maliszewska, „ich wurde im Juli 2020 informiert, dass mir die Zuwendung gestrichen würde, wenn ich keinen Beleg für eine berufliche Tätigkeit vorweisen konnte.“ Unglücklicherweise fingen zu dieser Zeit einige Symptome ihrer posttraumatischen Belastungsstörung wieder an. Denn in Magdeburg begann die Gerichtsverhandlung gegen Balliet, zu der Agata Maliszewska und die anderen Besucher der Synagoge nicht nur als Zeugen, sondern auch als Nebenkläger geladen waren. Der Prozess wühlte die Ängste in ihr erneut auf. „Ich konnte einfach nicht arbeiten“, sagt sie.

Maliszewska, die jetzt ohne Bafög dastand, bat in Potsdam vergeblich um Aufschub und erneute Prüfung ihres Falls. „Ich erklärte dem Studentenwerk meine Situation und reichte einen medizinischen Bericht meines Therapeuten ein.“ Die Antwort war ein Schreiben, laut dem sie sogar die Förderung, die sie im Juli 2020 noch bekommen hatte, wieder zurückzahlen musste.

Das Studentenwerk Potsdam selbst äußert sich gegenüber der Presse nicht zu dem Fall. Es handele sich um ein laufendes Verfahren, heißt es. Selbst eine Erlaubnis durch Maliszewskas Berliner Anwalt Mark Lupschitz ändere daran nichts, denn die Akte betreffe auch höchst persönliche Bereiche von Maliszewska.

Ihr Anwalt legt Widerspruch ein

Die Studentin hatte den auf Strafrecht spezialisierten Lupschitz bereits im vergangenen Sommer um Rat gefragt. Lupschitz hatte sie und die anderen Gläubigen in der Synagoge als Nebenkläger vertreten. Er will sich mit dem bisherigen Verhalten des Studentenwerks nicht zufrieden geben und ging jetzt in ein Widerspruchsverfahren.

„Hier wäre eine Entscheidung auch nach den geltenden Bafög-Regelungen möglich“, ist Lupschitz sicher. „Es muss immer eine Härtefallregelung geben“, lautet sein anwaltschaftliches Credo. Vielleicht brauche das Bafög-Amt lediglich noch weitere Unterlagen für seine Entscheidung. Geschaut müsse werden, ob die Ausbildungsförderung als Gesetz solchen Einzelfällen, „die zum Glück extrem selten sind“, gerecht werden.

Sollte Maliszewska nicht wieder gefördert werden und damit ihre Studium in Deutschland abbrechen müssen, wäre das aus Lupschitz’ Sicht ein verheerendes Signal. „Dann hätte der Täter von Halle gewonnen.“ Maliszewska, die jüdischen Glaubens ist, würde Deutschland verlassen und Balliet hätte seine antisemitischen Ziele letztlich doch erreicht. „Das darf nicht sein“, so Lupschitz.

Maliszewska, die derzeit von Mitteln der Mobilen Opferberatung lebt, hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Trotz ihrer Schwierigkeiten studiert sie weiter und nimmt sie an zwei Online-Seminaren des Instituts teil. „Natürlich“, wolle sie ihr Studium der Jüdischen Theologie hier in Potsdam beenden. Mit entsprechenden Bafög-Mitteln könne sie es bis Ende 2021 schaffen. „Ich glaube, wenn Halle nicht passiert wäre, hätte ich mein Studium schon längst geschafft“, sagt sie.

