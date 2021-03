Potsdam

Im Synagogen-Disput scheint eine neue Eskalationsstufe erreicht: Ud Joffe, Vorsitzender der Synagogengemeinde, geht gegen das Synagogenprojekt der Landesregierung auf die Barrikaden – und spart nicht mit drastischen Äußerungen. In der Einladung zu einer Zoom-Pressekonferenz für den Freitagvormittag stimmten Joffe und andere Vertreter des Landesverbands-West der jüdischen Gemeinden auf den zu erwartenden Ton ein: Bei dem Beschluss über den Bau einer Synagoge durch die Landesregierung handle es sich um ein „Entmachtungesetz der Potsdamer jüdischen Gemeinden“. Mehr noch: „Eine Schande für dieses Land“. Wie berichtet, will das Land die Baubegleitung der Synagoge und einen dreijährigen Betrieb an die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) übergeben – nachdem keine Einigung der jüdischen Gemeinden in Potsdam erreicht werden konnte.

Der Synagogen-Entwurf von Jost Haberland. Quelle: Haberland Architekten

Nach der Starthilfe durch die ZWST soll die Synagoge an den Landesverband der jüdischen Gemeinden übergeben werden – dabei jedoch allen Jüdinnen und Juden offenstehen. Der Landesverband hat sich stets für eine Zusammenarbeit mit dem Land eingesetzt, anders als der Landesverband-West. Das Land wird 14 Millionen Euro für den Bau zur Verfügung stellen.

Die nunmehrige Lösung lässt Joffe und die anderen Verbandsvertreter von einem „verfassungswidrigen Präzendenzfall“ sprechen, einem „in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erstmaligen und beispiellosen Eingriff“. Auch andere Bundesländer würden eventuell „Synagogen, dann Moscheen, und vielleicht auch Kirchen selber bauen. Sie werden Juden, Muslime und Christen in ,willige’ und ,unwillige’ Kategorien teilen und sie öffentlich demütigen.“ Bereits früher hatte Joffe das Projekt als „Konzentrationsstätte“ für Juden gegeißelt.

Die Synagoge soll in der Schlossstraße 1 nahe dem Alten Markt entstehen. Quelle: Archiv

Im Dissens mit Joffe verließ die Jüdische Gemeinde Potsdam Anfang dieses Jahres sogar den Landesverband-West, um in den Landesverband der jüdischen Gemeinden einzutreten. Letzterem gehört bereits die Gemeinde Adass Israel zu Potsdam an.

Wie berichtet, ist letzte Woche im Landtag ein interfraktioneller Antrag zum Bau der Synagoge in Kooperation mit der ZWST verabschiedet worden – fast einhellig. Lediglich die AfD stimmte dagegen. Sie legte einen eigenen Antrag vor, laut dem ein angekündigter „Kompromissvorschlag“ des Landesverbands-West „ernsthaft geprüft“ werden solle.

Von Ildiko Röd