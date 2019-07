Potsdam Innenminister treffen sich in Potsdam - Überraschende Terror-Übung legt Verkehr auf Havel lahm Die Landespolizei hat den deutschen Innenministern ihr Können bei einer Übung auf dem Templiner See gezeigt. Entgegen aller Gewohnheit wurde aber niemand vor der Sperrung des Flusses gewarnt. Die Weiße Flotte schaute in die Röhre.

Eine Spezialeinheit der Landespolizei auf dem Templiner See in Potsdam am Donnerstagmittag. Quelle: Foto: Jörg Carstensen/dpa